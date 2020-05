Koniec wersji 32-bit dla Windows 10

Jeżeli ktoś do dzisiaj korzysta z 32-bitowego procesora i Windowsa 10 to podziwiam, bo Winda po każdej co półrocznej aktualizacji pożera coraz więcej zasobów, przez co staje się coraz bardziej wymagająca dla starych komputerów. 10-letnie mają problemy z Windowsem 10 1903 i tym bardziej 1909. Dlatego nie powinno nikogo dziwić to, że Windows od nadchodzącej wersji 2004 pojawi się tylko w wersji 64-bit. Podobną decyzję podjęła ostatnio firma Canonical, odpowiedzialna za rozwój popularnej dystrybucji Linuxa – Ubuntu. Wraz z najnowszym wydaniem LTS (Long Term Support) Ubuntu 20.04 dostępne jest wyłącznie w wersji 64-bitowej.

Wersja 2004 ma się pojawić jeszcze w tym miesiącu, a aktualizację do niej otrzymają tylko urządzenia z procesorami x64. Microsoft podaje, że użytkownicy 32-bitowej wersji systemu nie muszę się martwić, bo obecna wersja 1909 będzie wspierana aktualizacjami bezpieczeństwa do 11 maja 2021 roku. Ten news nie powinien prowadzić do obaw nikogo kto w ostatnich latach kupował komputer, bowiem procesorów 32-bitowych nie spotyka się w nowych sprzętach od ponad 10 lat.