Nowy średniak od Google miał zadebiutować w maju na corocznej konferencji deweloperskiej I/O, jednak z uwagi na sytuacje na całym świecie event odwołano, a premiera została przeniesiona na bliżej nieokreślony termin.

Nowy smartfon będzie występował w dwóch rozmiarach ekranów OLED: 5.81 oraz 6.4 cala i posiadał dwie wersje pamięciowe – 4/64 oraz 6/128 GB. Sercem ma być układ Qualcomm Snapdragon 730. Główny aparat to matryca o rozdzielczości 12.2 Mpx, a kamerka do selfie 8 Mpx. Ceny tego telefonu zaczynać się będą od 399 dolarów, co będzie stanowiło dużą konkurencje dla niedawno zaprezentowanego iPhone SE (2020).

Nowego smartfona możemy się już spodziewać w czerwcu, wraz z trzecią wersją bety android’a 11. Gdy poznamy bardziej szczegółowe informacje co do daty premiery Pixel’a 4a, będziemy informować Was na bieżąco. Niestety jesteśmy już pewni, że to urządzenie o dużym potencjale nie trafi na Polski rynek. Może kiedyś doczekamy się chwili, kiedy Google przestanie pomijać nasz rynek..