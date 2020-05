POCO F2 Pro zaprezentowany!

Początek submarki Xiaomi – POCO w 2018 roku był wielkim sukcesem, bo właśnie tam Xiaomi mocno postarało się zrobić to co robi najlepiej. Wydać smartfon oferujący bardzo wiele za bardzo niewiele. Taki był POCO F1 z flagowym Snapdragonem 845 i od 6GB do 8GB RAM’u za jedyne 1500zł.

Od modelu F1 w 2018 minęły 2 lata, w międzyczasie POCO całkowicie odłączyło się od Xiaomi, a dziś (12.05.2020), poznaliśmy POCO F2 Pro. Mamy tu płaski, pozbawiony dziur i notcha ekran AMOLED o wielkości 6,67″ i rozdzielczości 2400×1080. Mamy HDR10+ i odświeżanie panelu dotyku w 180Hz, odświeżanie samego ekranu to standardowe 60Hz. Pod szkłem Gorilla Glass 5 i ekranem kryje się optyczny czytnik linii papilarnych. Wyświetlacz zaświeci standardowo w 800 nitach, a maksymalnie w 1200.

Procesor to oczywiście najnowszy, 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G – Snapdragon X55. Chip został wyprodukowany w 7nm procesie litograficznym. Za grafikę będzie odpowiadać GPU Adreno 650. Urządzenie pojawi się w 2 wersjach pamięciowych: 6GB RAM typu LPDDR4X i 128GB pamięci ROM typu UFS 3.1 oraz 8GB RAM typu LPDDR5 i 256GB pamięci ROM typu UFS 3.1. Smartfon, podobnie jak jego poprzednik został wyposażony w specjalny system rozprowadzania ciepła LiquidCool Technology 2.0 o powierzchni 3435 mm². Zbudowany jest z kilku warstw grafitu, grafenu i komory parowej.

64 Mpix Sony IMX686 z przysłoną f/1.89 jako moduł główny obiektyw domyślnie łączy 4 sąsiadujące pixele w 1, wynikiem czego otrzymujemy lepszą fotę w 16Mpix znamy ten zabieg od jakiegoś czasu. POCO F2 Pro jest kolejnym smartfonem na rynku, który daje możliwość nagrywania filmów w 8K i 24FPS. Szerokokątny obiektyw 13Mpix ma kąt 123° i przysłonę f/2.4. Obiektyw makro to jedynie 5Mpix i przysłona f/2.2, jest jeszcze 2Mpix czujnik głębi z przysłoną f/2.4. Przedni obiektyw jest mechanicznie wysuwany i ma 20Mpix.

Ładowanie smartfona odbywa się poprzez złącze USB C, za pomocą 33W ładowarki dołączonej do zestawu, choć samo urządzenie wspiera ładowanie 30W. Mamy wsparcie dla technologii QuickCharge 4.0+ oraz Power Delivery 3.0, a sama bateria ma pojemność 4700mAh.

Urządzenie posiada moduł NFC, podczerwień do sterowania np. telewizorem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, złącze USB C oraz minijack. Nikogo nie powinno dziwić, że mamy tu slot na 2 karty nanoSIM, trudno ostatnio znaleźć jakiś smartfon nie będący DualSIM. Na urządzeniu zainstalowany jest Android 10 z nakładką MIUI 11/12 i launcherem POCO Launcher 2.0.

POCO F2 Pro dostępny będzie w cenie 499€ za wersję 6/128 oraz 599€ za wersję 8/256. Urządzenie będzie można kupić w 4 wersjach kolorystycznych: Cyber Gray, Electric Purple, Phantom White oraz Neon Blue.