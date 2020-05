Wyciekło wiele informacji dotyczące iPhone’ów, które standardowo będą miały premierę na jesień. Już teraz możemy się dowiedzieć, co Apple szykuje dla swoich urządzeń oraz poznać ich prawdopodobne ceny. Domysły szły w stronę nowych ekranów o wysokiej częstotliwości odświeżania, bryły wzorowanej na designie z iPhone’a 5, zredukowanego notcha, czy zaprezentowanym w iPadzie Pro 2020 skanerem LiDAR.

iPhone 12 oraz iPhone 12 MAX – nowe ekrany Super Retina, specyfikacja

Następcami jednego z najchętniej kupowanego iPhone’a 11 będą aż 2 modele – pierwszy, iPhone 12 posiadający mniejszy, bo 5.4 – calowy wyświetlacz OLED Super Retina z odświeżaniem na poziomie 60Hz. Wyświetlacz tym razem będzie produkcji BOE Technology – producent który zaopatruje między innymi firmę Huawei. Telefon będzie napędzany przez najnowszy układ Apple A14 Bionic wytworzony w 5 nm litografii, oraz wspierany przez 4GB pamięci operacyjnej prawdopodobnie LPDDR4x jak to miało miejsce w iPhonie 11 pro. Obudowa będzie stylizowana na iPhonie 5, z tyłu standardowa wysepka z dwoma modułami aparatów zwykłym, oraz szerokokątnym.

Drugi zaś, iPhone 12 MAX będzie bezpośrednim następcą iPhone’a 11 – 6.1 calowy ekran, reszta konstrukcji zaczerpnięta od swojego mniejszego brata.

Wszystkie konstrukcje napędzane procesorem A14 Bionic będą miały zaimplementowany moduł do obsługi sieci 5G.

Ceny iPhone 12 i iPhone 12 MAX

Podstawowy wariant iPhone’a 12 ma kosztować 649 dolarów, ma posiadać on minimalnie 128 GB pamięci na dane, co oznacza, że wariant 64 GB zostaje wycofany w tym roku, wersja 256 GB to już koszt 749 dolarów. iPhone 12 MAX to koszt odpowiednio 749/849 dolarów za 128/256 GB.

iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro MAX – wyświetlacze Super Pro Motion 120Hz

iPhone 11 Pro zostanie zastąpiony większym, bo 6.1 calowym iPhonem 12 Pro z zaimplementowanym wyświetlaczem OLED XDR Super Retina o częstotliwości odświeżania na poziomie 120Hz Pro Motion produkcji Samsunga. Napędzany on będzie również procesorem Apple A14 Bionic, wspierany zaś 6GB pamięci RAM. Konstrukcja zostanie lekko zmodyfikowana – na pleckach poza samymi 3 oczkami aparatów, dodatkowy skaner LiDAR.

Większy brat – iPhone 12 Pro Max ma posiadać największy ekran – aż 6.7 cala, resztę specyfikacji dziedziczy po mniejszym iPhonie 12 Pro.

Ceny iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

Oba telefony mają mieć 3 warianty ilości pamięci 128/256/512 GB – ceny kształtują się odpowiednio 999/1099/1299 dolarów za iPhone 12 Pro, oraz 1099/1199/1399 dolarów za iPhone 12 Pro Max.