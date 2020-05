Układy tajwańskiego producenta nie cieszą się szczególną popularnością poprzez mieszane opinie. Choć Redmi Note 8 Pro pokazał, że MediaTek może być dobrym wyborem, firma ma przed sobą wiele, aby dać się do siebie przekonać. Krokiem w dobrą stronę może być Dimensity 1000+, nowy flagowy procesor dla smartfonów,

Najnowszy konkurent dla Qualcomm Snapdragon’a 865 ma być gamingowym potworem, w którym siedzą te same rdzenie, co w modelu Dimensity 1000. Mowa tu o 4 rdzeniach Cortex A-77, rozpędzających się do 2,6GHz oraz 4 rdzeniach Cortex A-55, osiągających 2GHz. Nowy chip to oczywiście 7nm proces litograficzny, a także obsługa 5G. Za grafikę będzie odpowiadał chip Mali-G77 MP9, a czterokanałowy kontroler pamięci RAM obsłuży jej do 16GB. Będzie to niestety jeszcze miejsce dla kości typu LPDDR4X, a nie nowych LPDDR5.

Przechodząc do możliwości powiem, że dziwi obsługa rozdzielczości FHD+ o maksymalnych proporcjach 21:9, a nie QHD+. Plusem jednak jest wsparcie dla odświeżania obrazu w 144Hz. Znajdziemy tu także technologię MiraEngine, która ma posłużyć do konwersji obrazu SDR do HDR10+. HyperEngine 2.0 przeskaluje częstotliwości taktowania CPU i GPU. Zajmie się także zarządzaniem pamięcią operacyjną, minimalizowaniem opóźnień Wi-Fi oraz Bluetooth. Technologia UltraSave ograniczy zużycie energii w modemie 5G do 32%, nawet gdy z sieci 5G korzystają obie karty SIM jednocześnie.