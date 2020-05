Wyścig na liczby trwa w najlepsze. Na przestrzeni ostatnich kilku lat producenci sprzętu mobilnego rywalizowali między sobą na kilku różnych płaszczyznach, ale w większości pojedynków całość opierała się na coraz większych liczbach – a to chodziło o przekątną ekranu, a to ilość rdzeni w procesorze, a w ostatnim czasie również pod względem ilości obiektywów w aparacie. Jednak to co lubią najbardziej fani mobilnych technologii to wyniki z poszczególnych benchmarków. Te rozgrzewają do czerwoności różnego rodzaju fora, grupy związane ze smartfonami, a największe zainteresowanie zawsze cieszy się zbiorcze zestawienie z całego miesiąca od AnTuTu. Tym razem mamy dla Was podsumowanie kwietnia bieżącego roku i powiem szczerze. W zestawieniu znajdziecie kilka niespodzianek.

Zacznijmy od najmocniejszych urządzeń aktualnie dostępnych na rynku. I tutaj mamy pierwsze zaskoczenie, wśród top 3 nie znajdziecie urządzenia producenta, którego wymienia się w czołówce w Polsce, a większość mniej wtajemniczonych nie kojarzy marki Oppo, a tutaj psikus dwie pierwsze lokaty należą do Oppo Find X2 Pro i Oppo Find X2, kolejna pozycja iQOO Neo3, dopiero czwartą pozycję okupuje Xiaomi ze swoim flagowcem czyli Xiaomi Mi 10 Pro, którego w ostatnim czasie miałem okazję testować. Różnice pomiędzy tymi modelami w wydajności są naprawdę niewielkie nie przekraczają 10 tysięcy punktów. Niekwestionowanym królem wydajności w przypadku układu zdecydowanie jest Snapdragon 865 i tutaj wszystkie 10 pozycji należą do układu Qualcomma.

Jak wygląda sprawa w przypadku średniopółkowych telefonów? Tutaj królem wydajności również jest telefon Oppo, ale o dziwo z układem MediaTeka – Dimensity 1000L, który wyprzeda kolejną pozycję czyli Kirina 820 o jedną długość, kolejny w zestawieniu jest układ Exynos 980 i dopiero czwarte miejsce zajmuje Redmi K30 wraz ze Snadpragonem 765. Zdecydowanie średnia półka smartfonów pod względem różnorodności samych układów zaimplementowanych wygląda znacznie ciekawiej od tych flagowych modeli.

Jak wyglądają osiągi Waszych smartfonów w AnTuTu? Wrzucajcie screeny ze swoimi wynikami.

Źródło: gsmarena.com