Apple zaktualizowało właśnie swoją stronę i dodało odświeżonego MacBook’a Pro w wersji 13-calowej do swojej oferty. Co się zmieniło, kiedy będzie dostępny i jak to wygląda cenowo?

Zmiany obejmują głównie zwiększenie pojemności dysków SSD, pamięci RAM, oraz przywrócenie nożycowego mechanizmu klawiatury.

Nowa (stara) klawiatura

Jak cała nowa linia MacBook’ów, Pro 13 został wyposażony w nową klawiaturę z mechanizmem nożycowym o jednomilimetrowym skoku klawisza. Po czterech latach zrezygnowano z klawiatury motylkowej. Powodem były liczne problemy w użytkowaniu i szybkości starzenia się tego systemu. Przywrócony został układ z poprzednich modeli, który okazał się najsolidniejszy na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Więcej pamięci RAM i przestrzeni na dane

Podczas procesu konfiguracji nowego MacBook’a, użytkownik może wybrać spośród 3 wersji Pamięci RAM LPDDR4X – 8, 16 i 32 GB. Równocześnie w ofercie mamy od 256GB do 4TB przestrzeni na dane.

Procesory Intel dziesiątej generacji

W nowej generacji tego modelu, umieszczono procesory Intel dziesiątej generacji. Dzięki temu, wydajność się zwiększy, przy mniejszym zużyciu energii. Podstawową wersję zasili czterordzeniowy i5 1.4 GHz, zaś najlepszą i7 2.3 GHz. W najmocniejszej konfiguracji, taktowanie procesora w trybie Turbo Boost to aż 4.5 GHz.

Karty graficzne

W tych modelach znajdziemy dwie opcje układów graficznych – Intel Iris Plus 645 (Wersja podstawowa) lub Intel Iris Plus. Według Apple, maja one zapewnić o 25% większą wydajność niż poprzednie generacje.

Cena i dostępność

Najtańsza konfiguracja wyniesie nas 6499 zł. Znajdziemy tam procesor Intel i5, 8GB RAM’u, oraz 256GB pamięci masowej SSD. W najlepszej wersji, cena sięga nawet dziewiętnastu tysięcy złotych. Nowy laptop od Apple jest dostępny od dziś, a czas wysyłki to tylko dwa do trzech dni roboczych.