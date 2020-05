Odgrzany Huawei P30 Pro już 15 maja

Oh shit, here we go again...

Do znany każdemu od dawna problem Huawei’a zaczynamy się już chyba przyzwyczajać. Walka podjęta przez Chińskiego giganta objawia się nam na 2 sposoby. Jednym z nich jest rozwój autorskiego pakietu usług HMS (Huawei Mobile Services) i wdrażanie go w nowych smartfonach zamiast usług Google. Inna droga, którą podąża Huawei to wydawanie praktycznie takich samych urządzeń w minimalnie odświeżonej wersji, co pozwoli im na zachowanie usług Google Mobile Services.

Do wydanego na początku roku odnowieńca Huawei P30 Lite z dopiskiem “New Edition” ma w połowie maja dołączyć P30 Pro z tym samym dopiskiem. W jego przypadku nie ma co liczyć na znaczące, bądź jakiekolwiek zmiany hardware’owe. Takie zmiany najpewniej nie pozwoliłyby na wykorzystanie usług Google. Może się to ograniczyć do nowych wersji pamięciowych i kolorystycznych, ale tak naprawdę nie wiadomo.

Informację o urządzeniu dostrzeżono na niemieckiej stronie producenta, który wspomina “nowy” model w ofercie promocyjnej. Od 15 maja 2020 do 4 lipca 2020 P30 Pro New Edition ma być dostępny w ramach oferty promocyjnej organizowanej razem z operatorem komórkowym Vodafone. To na razie wszystko co wiadomo o odświeżonym urządzeniu, trudno cokolwiek powiedzieć na temat jego dostępności poza Niemcami.