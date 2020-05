Co prawda zbyt wielu nowych informacji związanych z nadchodzącymi smartfonami zbyt dużo się nie pojawia w technologicznym świecie, ale powiem szczerze, że w tym okresie jednak zawsze bywało spokojnie i branża rozpoczynała powolne wejście w okres ogórkowy. W tym roku całość została nieco zaburzona przez epidemię koronawirusa, ale dzięki temu możemy zająć się również innymi tematami. Z całą pewnością jedną z ciekawszych premier, na które czekają fani smartbandów jest kolejna generacja Xiaomi Mi Band. Na przestrzeni ostatnich tygodni pisaliśmy o Xiaomi Mi Band już kilkukrotnie i pojawiały się różne głosy. Że w 2020 roku poznamy jedynie odświeżoną wersję Xiaomi Mi Band, a nie pełnoprawnego następcę, ale najnowsze doniesienia rzucają nieco inne światło na smartbanda chińskiego producenta.

W internecie na chińskim serwisie pojawiło się powyższe zdjęcie, które jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z urządzeniem ze stajni chińskiego producenta. Oczywiście jak na razie powyższe zdjęcie możemy traktować jedynie jako poszlakę i nie mamy pewności czy jest autentyczne, ale powiem szczerze, że jeśli tak ma wyglądać Xiaomi Mi Band 5 to uzyskamy świetne urządzenie. Po pierwsze wygląda na to, że opaska nie uległa znacznemu powiększeniu, nadal będzie świetnie leżeć na naszej ręce, ale to co się zmieniło to przede wszystkim powierzchnia ekranu. Xiaomi zdecydowało się na implementację ekranu, który niemal w całości pokrywa front opaski. Takie rozwiązanie byłoby idealne przy codziennym korzystaniu z urządzenia, całość stanie się bardziej czytelna i po prostu lepsza w odbiorze. Jednak drugim elementem, który widzimy na zdjęciu to otwór, który znajduje się w dolnej częściej opaski i tutaj pojawiają się spekulacje czym on właściwie jest. Opcji jest co najmniej kilka po pierwsze obiektyw aparatu, po drugie jakiś czujnik, a po trzecie przycisk, klawisz. Trudno w tym momencie wnioskować, która wersja faktycznie będzie zaimplementowana w urządzeniu i czy tak w ogóle będzie wyglądać Xiaomi Mi Band 5, ale wygląda to naprawdę dobrze. Osobiście liczę, że będzie to czujnik i zwiększy on możliwości takiej opaski.

Czekacie na najnowszą opaskę Xiaomi Mi Band 5? Co sądzicie o „magicznym” otworze? Kamera, czujnik czy klawisz? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gizchina.com