O najnowszej serii koreańskiego producenta mieliśmy okazję już pisać kilkukrotnie na łamach MobileWorld24.pl, jednak w tym momencie najciekawszym rozwiązaniem wydaje się właśnie tytułowy model czyli Samsung Galaxy M21 o którym dowiedzieliśmy się, że będzie dostępny w Polsce w połowie ubiegłego miesiąca. Teraz wiemy kiedy pojawi się na sklepowych półkach i co ważniejsze w jakiej cenie.

Samsung wspominał wcześniej, że telefon będzie dostępny na przełomie kwietnia i maja w sprzedaży i tak też się stało, jak na razie jest dostępny tylko i wyłącznie w jednym ze sklepów, ale myślę że po długim weekendzie majowym sytuacja ulegnie zmianie i dołączą do szerszej dystrybucji kolejne sklepy. Drugą ważną informacją jest cena urządzenia, według sklepu najnowszy Samsung Galaxy M21 jest dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej na poziomie 999 zł. Powiem szczerze, zakładając parametry telefon cała konstrukcja wydaje się ciekawą alternatywą dla innych modeli właśnie do 1000 zł. To co przede wszystkim wyróżnia ten model spośród innych to bateria. Koreańczycy pokusili się o implementację ogniwa o pojemności 6000 mAh. Jest to świetny wynik, zakładając, że gabaryty urządzenia nie są kosmiczne. Do tego dochodzi ośmiordzeniowy układ Exynos 9611, 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Atutem z całą pewnością tego modelu będzie również ekran Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala oraz potrójny główny aparat – 48 Mpx, 8 Mpx oraz 5 Mpx, a od frontu będziemy mieli do dyspozycji 20 Mpx „oczko”.

Podsumowując za około 1000 zł otrzymujemy bardzo dobry telefon z baterią o pojemności 6000 mAh (szkoda, że ładowanie to maksymalnie 15 W). Liczę, że w najbliższym czasie będziemy mogli przetestować ten model i sprawdzić jak sprawuje się ta bateria w praktyce, ale jeśli uda się wyciągnąć 2-3 dni działania bez ładowania to będzie prawdziwy hit szczególnie wśród operatorów.

Źródło: euro.com.pl