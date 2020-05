Flagowe telefony największych producentów na przestrzeni ostatnich dwóch lat mocno podrożały. Do tej pory znalezienie flagowca, czyli smartfona, który zaimplementowany najmocniejszy układ aktualnie na rynku z resztą bajerów można było znaleźć za około 2000 zł. W bieżącym roku trzeba już takiego modelu szukać mniej więcej za 3000 zł i to jeśli się dobrze poszuka. Ceny poszybowały mocno w górę i producenci tłumaczą się przede wszystkim podwyżką cen podzespołów, a w szczególności modułu 5G. Te faktycznie poszły w górę, ale możliwe że przez to, że jest to technologia relatywnie nowa, to i ceny są z dodatkiem „podatku” od nowości. Jednak wygląda na to, że najnowszy telefon drugiej submarki Xiaomi – Pocophone będzie można kupić w cenie poniżej 3000 zł.

Według portugalskich serwisów najnowszy Poco F2 Pro będzie kosztował w wariancie 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej dokładnie 649 euro, a za mocniejszą wersję z 8 GB RAM i 256 pamięci ROM zapłacimy 100 euro więcej. Warto dodać, że w Portugalii właśnie wprowadzono odpowiedni podatek od smartfonów, przez co ich cena została nieco podbita, dlatego warto wziąć do przeliczenia nieco mniejszy przelicznik, choć z drugiej strony kurs euro jest w tym momencie dla nas mocno niekorzystny. Według tych wyliczeń przy dobrych założeniach możemy liczyć na kwotę około 2700 zł za wariant podstawowy i 3100 zł za wariant mocniejszy.

Cena wydaje się korzystna, a o samym telefonie Poco F2 Pro wiemy tyle, że najpewniej będzie to międzynarodowa wersja Redmi K30 Pro, więc zyskamy wszystkie najważniejsze elementy związane z flagowymi telefonami, za wyjątkiem wodoszczelności i ekranu odświeżanego 90 Hz czy 120 Hz. Całość mimo wszystko wygląda bardzo ciekawie i czekam z niecierpliwością na oficjalne doniesienia ze strony Xiaomi. Ostatni Pocophone F1 był sprzedawany w Polsce w bardzo dobrej cenie, miejmy nadzieję, że podobnie będzie z jego następcą.

Źródło: phonearena.com/gsmmaniak.pl