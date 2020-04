Technologia z całą pewnością idzie do przodu. Jeszcze kilka lat temu w smartfonach implementowane były rozwiązania nie przekraczające wielkości matrycy 10 Mpx. W większości wypadków takie rozwiązanie w zupełności wystarczało i nie było żadnego z tym problemu. Mniej więcej od roku, półtora producenci sprzętu mobilnego znaleźli sobie nowe pole do starć – kto da największą matrycę w smartfonie. Wyników pojedynków ciężko jednoznacznie określić, ale zaczęły się pojawiać rozwiązania w średniej półce o matrycy 48 Mpx czy 64 Mpx, a w przypadku flagowców nawet i 108 Mpx. Widać, że twórcy optyki do smartfonów nie zamierzają spocząć na laurach i już szykują kolejne rozwiązania.

Według przeciekowych informacji jeszcze w tym roku będziemy mogli poznać aparaty produkcji Samsunga już z matrycami 150 Mpx, jednak to nie wszystko. Kolejne dane wskazują, że nieco później może już w 2021 roku poznamy telefon z aparatem 250 Mpx, a docelowo nawet 600 Mpx. Powiem szczerze, że zaczynam mieć coraz większe wątpliwości bo rozumiem jeszcze 100 Mpx czy 150 Mpx, wielu fotografów, będzie się cieszyło z możliwości jakie dają tak duże zdjęcia jeśli chodzi o obróbkę i ewentualny wydruk, jednak w takim razie czy potrzebujemy jeszcze większych matryc 250 Mpx i 600 Mpx? Będziemy z tych zdjęć drukować wielkoformatowe banery? Zdecydowanie nie, ale z drugiej strony może się okazać, że w praktyce 250 Mpx i 600 Mpx otrzymamy przy pomocy sztucznej inteligencji, która będzie nam podbijać rozdzielczość zdjęcia, a w praktyce sam sensor będzie miał maksymalnie 150 Mpx. Czas oczywiście pokaże, jakie nowości zobaczymy od Samsunga w najbliższym czasie, ale z całą pewnością Koreańczycy nie zasypują gruszek w popiele i wychodzą naprzód zainteresowaniu rynku.

