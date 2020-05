Apple jest swego rodzaju fenomenem – każda oblegana przez nich kategoria produktów zaczyna się prężnie rozwijać. Obecnie producent króluje na rynku słuchawek bezprzewodowych. Już niedługo powinniśmy się spodziewać nowych produktów.

Apple wprowadzając słuchawki AirPods spotkało się z wieloma kontrowersjami. Ostatecznie jednak producent zawojował na rynku słuchawek bezprzewodowych True Wireless. AirPods’y zostały ciepło przyjęte przez użytkowników, a wielu producentów zaczęło się wzorować na ich ponadczasowym designie. Apple zdecydowało się nawet na wypuszczenie propozycji swoich słuchawek dla profesjonalistów – noszą one nazwę AirPods Pro. Pomimo wysokiej ceny tutaj również znalazło się wielu zwolenników.

Znany analityk Ming-Chi Kuo udostępnił niedawno nowe informacje na temat przyszłości słuchawek od Apple. Apple zamierza w tym roku odświeżyć bazową wersję AirPods – masowa produkcja ma ruszyć pod koniec roku 2020. Nowe słuchawki ujrzą zatem światło dzienne w pierwszym kwartale 2021 roku. Analityk twierdzi również, iż być może ten model nie będzie sprzedawany pod logo Apple – może być to nowy model słuchawek Beats.

Fani najnowszych słuchawek AirPods Pro na nową generację poczekają znacznie dłużej – według noty dla inwestorów, cytowanej przez Apple Insider, AirPods Pro drugiej generacji powinny być dostępne w pierwszym kwartale 2022 roku. Masowa produkcja ma ruszyć pod koniec 2021 roku. Według analityka wersja Pro jest obecnie bardziej popularna od klasycznych AirPods, pomimo wysokiej ceny. Według obliczeń Kuo, Apple zamierza wysłać do 90 milionów zestawów AirPods do końca 2020 roku – od 50 do 55 milionów AirPods, a pozostałe 35-40 milionów to AirPods Pro.

Apple AirPods skradły serca wielu klientów i podbiły rynek na dobre, a klienci czekają na kolejne generacje.

