W związku z epidemią koronawirusa ogromna ilość pracowników przeniosła się na tryb pracy zdalnej. Dzięki aktualnym technologiom nie jest to trudne, choć w praktyce pojawiają się problemy techniczne związane chociażby z obciążeniem całej sieci czy platformy. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie znał, albo niewiele w ogóle znało urządzenie pod nazwą Zoom. Dzięki niemu za darmo bez większych problemów można było robić spotkania na kilka osób. Jednak w międzyczasie pojawiły się informacje o braku bezpieczeństwa takich połączeń i wielu szuka alternatywy. Temat podłapały najwięksi giganci rynku jak Facebook czy Google, dzięki czemu możemy już korzystać z Messenger Rooms, a od początku maja z Google Meet.

Google w ciągu tylko kilku tygodni opracowało całą platformę do wideokonferencji? Nie, do tej pory podobna usługa była dostępna tylko i wyłącznie dla użytkowników korporacyjnych i w ramach pakietu G Suite, więc nie wszyscy o nim wiedzieli i nie każdy mógł mieć do niego dostęp. Wówczas występował pod nazwą Hangouts Meet. Z początkiem maja zmienia nazwę na Google Meet i już na starcie daje spore możliwości zupełnie za darmo. Po pierwsze do 100 osób na jednym spotkaniu, po drugie większe bezpieczeństwo, tutaj nie wystarczy mieć hasła do spotkania, a trzeba się zalogować na swoje konto Google, więc to znacznie utrudnia dostęp do rozmowy niepowołanym osobom. Po trzecie jest to rozwiązanie dostępne za darmo, jednak później po 30 września amerykański gigant z Mountain View chce wprowadzić ograniczenie, że jedno spotkanie może trwać maksymalnie 60 minut.

Mimo wszystko myślę, że Google Meet będzie dobrą alternatywą dla Zoom czy Skype, a dzięki sporym możliwościom technologicznym powinien działać bez większych problemów technicznych.

Źródło: pocketnow.com