W ostatnim czasie nowych premier jak na lekarstwo. Wynika to z kilku rzeczy, przede wszystkim wielkimi krokami zbliżamy się coraz bardziej do okresu ogórkowego, który z całą pewnością w tym roku może być nieco inny niż w ubiegłych latach. Jak na razie jednak wielu żyje jeszcze premierą najnowszego urządzenia Apple’a, który dla wielu był tak na dobrą sprawę odgrzewanym kotletem czyli iPhone 8 z nowymi bebeszkami. Powiem szczerze, że kto tak myślał nie pomylił się za bardzo. Tuż po rynkowej premierze urządzenia serwisy zajmujące się rozbiórką i sprawdzaniem co siedzi w środku urządzeń mobilnych przyjrzały się iPhone SE 2020. Jakie są wnioski?

Po pierwsze pod względem rozmieszczenia przycisków, ekranu czy obudowy są to tak właściwie takie same modele. Dzięki czemu wymiana tych elementów powinna być dosyć tania i łatwa. Natomiast jeśli chcieliście przenieść ze swojego starego iPhone 8 do iPhone SE 2020 baterię tutaj muszę Was rozczarować. Nie można tego zrobić, sposób montażu i łączę nieco się różnią stąd taka prosta wymiana nie jest w ogóle możliwa. Poniżej znajdziecie materiały serwisów, które rozebrały oba modele, będziecie mogli sobie porównać jak konkretnie wyglądają oba urządzenia.

Taki zabieg ze strony Apple to bardzo dobra oszczędność, dzięki niej myślę, że amerykański gigant mimo obniżenia w znaczący sposób ceny urządzenia utrzymał marżowość swojego telefonu na wysokim poziomie. Bo tak na dobrą sprawę, w tym modelu nie mamy zaprojektowanego żadnego elementu totalnie od zera, wszystkie elementy są wykorzystywane z recyclingu, a przez to są zauważalnie tańsze i sprawdzone. Czy w takim razie w ogóle iPhone SE 2020 jest wart swojej ceny? Myślę mimo wszystko będzie to rozwiązanie, które stworzone jest dla tych, którzy nie mogą obejść się bez urządzenia Apple’a a nie chcą wydawać całej swojej pensji na jeden telefon. Tak wydadzą tylko połowę.

Źródło: gsmarena.com