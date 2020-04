W średniej półce cenowej urządzeń jest naprawdę gęsto. Tak właściwie urządzenia, które możemy tam znaleźć szeregujemy już mniej więcej od 600 zł skończywszy mniej więcej na 1800 zł do 2000 zł. Rozpiętość cenowa jest naprawdę duża, ale też urządzeń, które możemy w tym przedziale zakupić jest cała masa. Huawei ze swoją submarką wszedł na rynek mobilnych technologii już jakiś czas temu i ta zdobyła serca klientów ze względu na przede wszystkim świetny stosunek możliwości do ceny. Widać na to, że Honor nie chce pozostawać w tyle i właśnie szykuje kolejne uderzenie.

Jak na razie wszystkie poniższe informacje są plotkami, więc trzeba do nich podchodzić z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony pochodzą z wiarygodnego źródła, więc z całą pewnością coś jest na rzeczy. Po pierwsze do naszej dyspozycji oddany zostanie całkiem sporych rozmiarów ekran o przekątnej 6,63 cala, który pracować będzie z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Do tego dochodzi układ Kirin 820 wraz ze wsparciem technologii 5G. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4200 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania 22,5 W. W przypadku aparatów jak na razie nie mamy pełnej specyfikacji, ale po zdjęciach wynika, że najpewniej otrzymamy poczwórny główny moduł aparatu.

Telefon według przeciekowych informacji będzie zauważalnie droższy od swojego poprzednika, ale jak najpewniej wzrost cen jest podyktowany zaimplementowaniem technologii 5G, która niestety jest dosyć droga.

Czekacie na Honor X10? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com