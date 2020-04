Ostatnie dobre kilka odkąd piszę o mobilnych technologiach chyba podobnej sytuacji nie było. Owszem zdarzały się takie rzeczy, że zaraz po wydaniu aktualizacji ta zostawała wycofana ze względu na problemy techniczne, które sprawiała. Jednak zdarzało się to bardzo rzadko i szybko sytuacja była naprawiana. W przypadku Xiaomi również pojedyncze łatki były usuwane z serwerów by za kilka dni problem był zażegnany. Teraz podobne sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, a to ze względu na fakt, że wielu producentów prowadzi zamknięte betatesty swoich największych aktualizacji, dzięki czemu większość problemów udaje się naprawić zanim trafi łatka do wszystkich użytkowników danego urządzenia. Jednak to co się działa w przypadku Androida 10 oraz Xiaomi Mi A3 jest zdecydowaną przesadą, ale całość zakończyła się na szczęście dla użytkowników happy endem.

Historia z aktualizacją Xiaomi Mi A3 do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem rozciągnęła się mocno w czasie. Tak na dobrą sprawę to aktualnie czwarte podejście chińskiego producenta, ale na to wygląda, że tym razem udało się Xiaomi zażegnać najgorszych błędów. Update również waży znacznie mniej, bowiem ta wielkość nie jest liczona w gigabajtach, lecz megabajtach i całość to nieco ponad 30 MB, więc niezbyt dużo. Proces aktualizacyjny właśnie się rozpoczął, więc zanim otrzymacie powiadomienie na swoim telefonie może to potrwać kilka dni, więc w tym wypadku nie pozostaje mi nic innego jak chwilę uzbroić się w cierpliwość i czekać po pojawienie się aktualizacji.

Dajcie znać czy u Was update już się pojawił. Jeśli tak to jak sprawuje się w praktyce.

Źródło: pocketnow.com