Nowe Ubuntu z długim wsparciem już dostępne!

Nowe wydanie popularnej dystrybucji GNU/Linux’a – Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa miało swoją premierę 23 kwietnia 2020. Ubuntu jest dystrybucją, której wydania ukazują się co pół roku – zawsze w kwietniu i październiku. Zwykłe wydania wspierane są przez okres 9 miesięcy, wydania LTS (Long Term Support) wypuszczane są co 2 lata w kwietniu, roku parzystego, tak jak najnowsze wydanie 20.04 LTS. Wsparcie wydania LTS podzielone jest na 3 etapy: Hardware and maintenance updates, Maintenance updates i Extended Security Maintenance (ESM). Na przykładzie nowego wydania pierwszy etap potrwa około 2,5 roku, do 2 połowy 2022 roku, w tym czasie system otrzyma aktualizacje sprzętu i konserwacyjne. Drugi etap to już tylko poprawki konserwacyjne, potrwa on do 2025 roku. Potem pozostaje płatne, wydłużone wsparcie poprawkami bezpieczeństwa, do 2030 roku. Nie musimy jednak siedzieć latami na jednej wersji, po wydaniu kolejnej wersji za pół roku będziemy mogli wykonać aktualizację, tak samo będziemy mogli przejść do następnego wydania LTS za 2 lata.

Co nowego?

Przejdźmy do konkretów! Jakie nowości przynosi Fossa?

Bootowanie

Osoby korzystające z poprzednich wersji systemu mogą zauważyć krótszy czas uruchamiania systemu. Wszystko dzięki zmianą algorytmów kompresji kernela. Jeżeli na laptopie z Windowsem, zamiast logo Windowsa widzieliście podczas bootowania logo producenta, to zobaczycie je też w nowym Ubuntu! Wydanie 20.04 otrzymało osobną animację bootowania wyświetlającą logo OEM.

The new OEM-integrated boot splash in @Ubuntu 20.04 looks SO GOOD pic.twitter.com/gapr1OEUGs — Tris (@0atman) April 23, 2020



WIzualne zmiany

Idąc dalej w stronę zmian wizualnych, odświeżony motyw Yaru daje nam możliwość wyboru między trybem jasnym, standardowym (mieszanym) i ciemnym. Możemy też zauważyć nowe ikony folderów, zmiany w panelu powiadomień. Pojawiła się także opcja skalowania interfejsu do 200%.

GNOME 3.36

Aktualna wersja środowiska graficznego GNOME z nazwą kodową Gresik odświeża wygląd panelu powiadomień i wielu aplikacji. Jedną z nowości jest ulepszona wyszukiwarka systemowa, która segreguje pliki i aplikacje według kategorii. DO panelu powiadomień dołączył przełącznik “nie przeszkadzać”, który wyciszy powiadomienia. Ułatwiono zmianę nazwy folderów z aplikacjami i inaczej posegregowano ustawienia systemu. Na ekranie blokady widać zblurowaną tapetę i nasze powiadomienia, a w przypadku błędnie podanego hasła, pole tekstowe się zatrzęsie.

Aplikacje

Aplikacja Amazonu gości w pomarańczowym systemie od wersji 12.10, ale w najnowszym wydaniu jej już nie znajdziecie. Sklep z aplikacjami w systemie Ubuntu Software Store zmienia się w Snap Software Store, a aplikacje będą dostarczane w formacie Snap. Nowy LTS oferuje integrację z G Suite i Microsoft Exchange. System posiada oczywiście najbardziej aktualne wersje różnych programów np. Libre Office 6.4, Mozilla Firefox 75, czy Mozilla Thunderbird 68.7.0.

kernel

Jądro Linuxa w wersji 5.4 zapewnia natywne wsparcie dla systemu plików exFAT od Microsoftu. Oprócz tego mamy aktualne poprawki bezpieczeństwa, ogólny wzrost wydajności i polepszenie wydajności kart graficznych.

ZFS i zsys

Rozwój eksperymentalnej implementacji systemu plików ZFS daje nam natywne szyfrowanie sprzętowe, usuwanie urządzeń funkcję Pool Trim i lepszą wydajność. Narzędzie zsys służy za pośrednika między systemem plików ZFS, a Ubuntu. każda instalacja nowego oprogramowania, jego aktualizacja, bądź aktualizacja systemu wiąże się z tworzeniem tzw. “migawki”, czyli zapisu stanu sprzed instalacji/aktualizacji. Taką migawkę można przywrócić z poziomu GRUB’a w przypadku kiedy eksperymentalny ZFS nam wywinie jakiś niefajny numer.

inne

Zintegrowany GameMode ma na celu optymalizację zasobów pod uruchomioną grę, tak aby ona jako program była priorytetem dla systemu.

Podsumowanie

Najnowsze wydanie popularnej dystrybucji wygląda na bardzo udany kawał softu! Co myślicie o zmianach i nowościach? Spróbujecie Ubuntu 20.04 LTS? Możecie go pobrać z oficjalnej strony i wypróbować uruchamiając w trybie Live z pendrive, albo od razu zainstalować!

Sprawdźcie też pozostałe oficjalne wersje nowego Ubuntu z innymi środowiskami graficznymi: