Jesteśmy po okresie największych premier smartfonów. Co prawda przede wszystkim producenci sprzętu mobilnego prezentowali swoje najmocniejsze urządzenia jednak wśród nich znajdziemy również te z nieco niższej półki cenowej. Jaki telefon wybrać do 800 zł? Odpowiedź wcale nie jest wcale taka prosta. Możliwości jest co najmniej kilka i w poniższym artykule znajdziecie listę z opisami sześciu modeli, którymi warto się zainteresować w tej półce cenowej.

Dodam na koniec, że wszystkie ceny, które brałem pod uwagę w tym zestawieniu brałem z oficjalnej dystrybucji.

Nokia 6.2

Nokia nie tak dawno wróciła do produkcji smartfonów. Co prawda nie jest to do końca ta sama firma która jeszcze kilkanaście lat temu święciła tryumfy na rynku standardowych telefonów jednak mimo wszystko warto się nią zainteresować, a w szczególności właśnie modelem Nokia 6.2. W tym momencie jest dostępny w sprzedaży za niespełna 800 zł, a oferuje całkiem wydajny układ Snapdragon 636 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Duży ekran 6,3 cala, z niewielką łezką jako notch. Do tego dochodzi jeszcze bardzo dobry (jak na tę półkę) potrójny aparat, którego mankamentem jest wystającą konstrukcja. Całość działa pod kontrolą Androida Pie 9.0. Nie mamy tutaj żadnej dodatkowej nakładki ze strony Nokii, dla wielu będzie to bardzo duży plus. Nokia też z całą pewnością zaktualizuje telefon do Androida 10. Według najnowszych informacji będzie jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku, czyli najpóźniej do końca czerwca. Więcej o samej Nokii będziecie mogli przeczytać z naszej recenzji, którą znajdziecie pod adresem.

Redmi Note 8T

Zestawienie średniopółkowych urządzeń nie mogło się obejść bez tego producenta, a także linii Redmi Note. Jakiś czas temu Chińczycy oddzielili swoje dwie marki – Xiaomi i Redmi od siebie. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to nadal jedne z najbardziej opłacalnych telefonów w swoich półkach cenowych. Nie inaczej jest w przypadku Redmi Note 8T, który oferuje lepsze parametry niż większość smartfonów w tym zestawieniu. Po pierwsze 6,3 calowy wyświetlacz, z notchem w postaci niewielkiej łezki. Do tego dochodzi wydajny Snapdragon 660 i 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Również bateria jest całkiem dobrej pojemności 4000 mAh, to co najmniej półtora dnia intensywnego działania na jednym ładowaniu. Poczwórny główny aparat z oczkiem o matrycy 48 Mpx. Redmi Note 8T działa pod kontrolą Androida Pie, z autorską nakładką chińskiego producenta – MIUI. Nakładka daje sporo nowych możliwości w porównaniu do czystej wersji Androida. To wszystko sprawia, że ciężko w tej półce cenowej znaleźć telefon lepiej wyposażony. Aktualnie możemy go kupić już za 799 zł i warto wybrać właśnie tę wersję z 4 GB RAM i 64 GB ROM. Recenzję urządzenia znajdziecie pod tym linkiem.

Huawei P40 Lite E

Huawei w ostatnim czasie nie ma najlepszej passy. Szczególnie ze względu na fakt, że w ubiegłym roku miał spore problemy związane z banem na współpracę z amerykańskimi firmami. Wynikiem czego jest to, że co prawda wszystkie najnowsze smartfony działają pod kontrolą Androida, jednak nie mają dostępu do usług Google. Tutaj w zamiast sklepu Google Play mamy AppGallery w którym znajdziemy większość potrzebnych aplikacji. Jeśli natomiast chodzi o sam telefon dostajemy podobny zestaw jak u konkurencji 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB ROM. W tym wypadku mamy autorski układ Kirin 710. Otrzymujemy również całkiem pojemną baterię o pojemności 4000 mAh, potrójny główny aparat w tym między innymi 48 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx „oczka”. To wszystko zyskujemy w dobrej cenie 799 zł.

Motorola One Action

Motorola One Action, to telefon, który ma już dobre kilka miesięcy na karku, jednak mimo wszystko warto jest uwagi z kilku powodów. Po pierwsze należy do programu Android One, dzięki czemu model ten będzie dostawał wszelkie nowe aktualizacje związane z systemem sygnowanym zielonym robocikiem w pierwszej kolejności. Drugą przewagę na pozostałymi modelami w tym zestawieniu to ilość pamięci wewnętrznej. Motorola One Action ma 128 GB pamięci ROM, a nie 64 GB jak większość pozostałych modeli do 800 zł. Pozostała część specyfikacji to raczej standard dla tej półki cenowej czyli 4 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi Exynos 9609, duży 6,4 calowy wyświetlacz, a także bateria o pojemności 3500 mAh oraz potrójny główny aparat o matrycach 16 Mpx, 12 Mpx oraz 5 Mpx. Pod względem jakości wykonywanych zdjęć w tej półce cenowej nie jest to na pewno czołówka. Zdjęcia są przeciętnej jakości, a więcej o Motorola One Action przeczytacie w naszej recenzji, którą znajdziecie pod tym linkiem.

Oppo A31

To jeden z najświeższych telefonów z całym zestawieniu, pojawił się polskich sklepowych półkach na początku kwietnia i wydaje się być ciekawą alternatywą dla pozostałych telefonów z całego zestawienia. Po pierwsze mamy do czynienia ze standardową ilością pamięci operacyjnej czyli 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci ROM, które można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Sercem całego urządzenia jest MediaTek Helio P35. Do tego dochodzi jeszcze potrójny główny aparat o matrycach 12 Mpx, 2 Mpx oraz 2 Mpx, bateria o pojemności 4230 mAh. W porównaniu chociażby do zestawu, który prezentował Redmi Note 8T wygląda to nieco blado. Całość działa pod kontrolą Androida Pie 9.0 wraz z autorską nakładką ColorOS 6.1.2. Telefon pojawił się w polskiej dystrybucji z początkiem kwietnia 2020, w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej na poziomie 799 zł i jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych miętowej, czarnej oraz zielonej.

Samsung Galaxy A30S

Zamykającym stawkę telefonem jest propozycja od koreańskiego producenta – Samsung Galaxy A30S. Wśród wcześniejszych modeli mogliście znaleźć smartfony między innymi od Huawei, Xiaomi czy Oppo. Teraz przyszła kolej na jednego z największych producentów smartfonów na świecie – Samsunga. Samsung Galaxy A30S to model, który działa pod kontrolą Androida 9.0 wraz z autorską nakładką One UI. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ Exynos 7904 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi 6,4 calowy wyświetlacz, bateria o pojemności 4000 mAh, potrójny główny aparat. Telefon aktualnie jest dostępny w sklepach w cenie około 800 zł, można wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych czarnej, białej oraz zielonej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Samsunga Galaxy A30S zajrzyjcie pod ten link. Macie tutaj recenzję tego modelu naszego autorstwa.