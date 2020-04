Mogę chyba śmiało stwierdzić, że Nokia to jedyny na rynku mobilnych technologii producent, który w ten sposób dba o swoich klientów i ich telefony. Do tej pory, producenci w przypadku aktualizacji do najnowszych wersji Androida skupiali się na flagowych i średniopółkowych rozwiązaniach. Jednak coraz częściej zdarzają się aktualizacje nieco tańszych, budżetowych telefonów do nowszych wersji Androida. Nokia od samego początku, gdy powróciła na rynek mobilnych technologii zapowiedziała, że będzie dbać o swoich klientów. Powiem szczerze, wówczas te zapewnienia traktowałem z przymrużeniem oka. Przede wszystkim ze względu na fakt, że wielu podobne rozwiązania proponowali, ale w praktyce nic z tego nie wychodziło.

Nokia podeszła do sprawy poważnie i bez względu na to czy telefon kosztuje 200 zł czy 2000 zł otrzymuje aktualizację do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem. Nieraz to trwa nieco dłużej, nieraz nieco krócej, ale finalnie każdy telefon z portfolio Nokii z ubiegłego roku otrzyma Androida 10. Najlepszym dowodem jest właśnie dzisiejsza aktualizacja, która pojawiła się na trzech modelach fińskiego producenta – Nokia 2.3, Nokia 3.2 oraz Nokia 4.2. Jak na razie ruszyła pierwsza fala aktualizacji dla wyżej wspomnianych modeli, więc zanim otrzymacie powiadomienie przez OTA to może zejść nawet do dwóch tygodni, ale update już jest zdecydowanie bliżej niż dalej.

Przed przystąpieniem do aktualizacji telefonów warto podłączyć się do sieci Wi-Fi by pobrać cały update bez utraty danych przez sieć komórkową. Naładujcie też baterię w telefonie i na wszelki wypadek skopiujcie ważne dane na inny nośnik. Co prawda w czasie aktualizacji te dane nie są kasowane, ale na wszelki wypadek warto być zabezpieczony.

Dajcie znać jak na Waszych telefonach pojawiają się aktualizacje do Androida 10 na Nokię 2.3, Nokię 3.2 czy Nokię 4.2.

Źródło: gsmarena.com