O najnowszych smartfonach Motoroli pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach MobileWorld24.pl. Motorola od pewnego czasu nie miała w swoim portfolio flagowych telefonów. Na szczęście dla nas szybko postarała się „zakleić” tę dziurę, prezentując dwa ciekawe urządzenia Motorolę Edge oraz właśnie flagowca Motorolę Edge+.

Motorola Edge+ to flagowiec z krwi i kości. Co jako pierwsze rzuca się w oczy to fakt, że telefon ma obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,67 cala. Do tego wsparcie technologii HDR oraz brak dużego notcha, a jedynie niewielki otwór na przedni obiektyw aparatu. Zabrakło jedynie wyższej rozdzielczości (Edge+ ma działać w rozdzielczości Full HD+), a także odświeżania na poziomie 120 Hz. Reszta specyfikacji to najmocniejszy duet czyli Snapdragon 865 wraz z 12 GB pamięci operacyjnej RAM, do tego wsparcie technologii 5G, technologia szybkiego ładowania 18 W, indukcyjnego 15 W, a także zwrotnego 5W. To co powinno wielu ucieszyć to pojemne ogniwo 5000 mAh, które powinno według zapewnień producenta wystarczyć na dwa dni pełnego działania na jednym ładowaniu. Dodatkowo Motorola zdecydowała się na implementację własnej nakładki w postaci My UX, będą to bardziej kosmetyczne zmiany, które związane np. z święcącą krawędzią, która działa jak dioda powiadomień. Motorola Edge+ została wyposażony w przedni obiektyw o matrycy 25 Mpx oraz potrójny na tylny 108 Mpx, 16 Mpx oraz 8 Mpx, a to wszystko wspiera czujnik ToF. Odpowiednio główny obiektyw, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw.

Drugi z modeli czyli Motorola Edge można już zaliczyć do średniej półki. Sercem urządzenia Snapdragon 765G, do tego dochodzi w zależności od wersji 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Otrzymujemy nieco mniej pojemną baterią, bo 4500 mAh, a także zestaw aparatów o matrycach 64 Mpx, 16 Mpx, 8 Mpx oraz ostrości głębi ToF. Odpowiednio główny obiektyw, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw.

Na koniec ceny urządzeń. Tutaj na wszelki wypadek przytrzymajcie się krzeseł. Motorola Edge+ w Europie została wyceniona na poziomie 1199 euro, co daje kwotę około 6000 zł. Jednym słowem: drogo. Drugi z modeli czyli Motorola Edge tutaj głowić się z przeliczeniem na złotówki nie musimy, bowiem poznaliśmy polską cenę i tutaj przyjdzie nam zapłacić 2999 zł. Zakładając, że to jest mocny średniak, ale wciąż średniak również nie należy do najtańszych rozwiązań.

Podsumowując nowe telefony od Motoroli to ciekawe smartfony, które oferują ogromne możliwości. Jednak teraz przekonać kogokolwiek by kupił komórkę za 6000 zł będzie z całą pewnością ciężko. Co sądzicie o najnowszych telefonach Motoroli? Jesteście zainteresowani zakupem, któregoś z nich. Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa