Ostatnie przeciekowe informacje sugerują, że koreański producent ma chrapkę na smartfony składane. Do tej pory nieliczni producenci w ogóle zaprezentowali jakiekolwiek urządzenia składane, a Samsung jako jedyny ma już w swoim portfolio dwa urządzenia, a możliwe że jeszcze w tym roku poznamy kolejne telefony z linii Fold, czego dowodem są kolejne przeciekowe informacje.

Ponownie uzyskamy dwa ekrany – główny składany będzie nieco większy bo 7,59 calowy, który pracuje z maksymalną rozdzielczością 2213×1639 pikseli. Drugi mniejszy znacznie bardziej urośnie, bo do 6,23 cala, ten też zyska otwór w wyświetlaczu na przedni obiektyw. Dodatkowo najciekawszą nowością zdecydowanie będzie rysik S-Pen, który do tej pory nie pojawiał się w żadnym składanym telefonie koreańskiego producenta. Rozwiązanie szczególnie przy tak dużej powierzchni roboczej, bo tak właściwie po rozłożeniu mamy tablet może być bardzo przydatne i jeśli tylko Samsung utrzyma możliwości, które znamy z linii Galaxy Note takiego rysika S-Pen to mogę spać spokojnie, z całą pewnością będzie to bardzo ciekawe rozwiązanie, którego żaden inny producent do tej pory nie zaprezentował światu.

Jednak jak na razie nie mamy większej ilości informacji dotyczących Samsunga Galaxy Fold 2. Model ten zapewne pojawi się na sklepowych półkach do końca bieżącego roku, choć plany Koreańczyków mogą ulec zmianie chociażby ze względu na globalną pandemię. Czekacie na najnowszy składany smartfon od koreańskiego producenta? Dajcie znać jakie macie oczekiwania co do Samsunga Galaxy Fold 2.

Źródło: phonearena.com