LG na przestrzeni ostatnich miesięcy zwolniło jeśli chodzi o ilość premier związanych z telefonami. Przede wszystkim mogliśmy zobaczyć nowe generacje średniopółkowych rozwiązań, a ze świecą szukać nowych flagowców od Koreańczyków. Czyżby zmienili podejście do swoich telefonów i całego działu mobilnego? Jak na razie nie mamy żadnych większych konkretów w tej materii, ale mamy dla Was najnowszą prezentację koreańskiego telefonu – LG Velvet. To telefon, który ma się cechować unikatowym designem, ale na miano flagowca najpewniej nie będzie mógł zasłużyć.

To co przykuwa wzrok w przypadku LG Velvet to właśnie design. Obłe kształty, połączenie dwóch kolorów, podwójnie zakrzywiony wyświetlacz, całość bardzo wyważona i elegancka. Na grafikach i renderach całość wygląda naprawdę ciekawie, zobaczymy gdy telefon trafi w nasze ręce. Jak w takim razie będzie wyglądać specyfikacja urządzenia? Jak na razie nie mamy wszystkich danych. Potwierdzony został procesor i będzie nim Snapdragon 765 wraz z modemem 5G. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że specyfikację najpewniej uzupełni akumulator o pojemności 4000 mAh, główny aparat o matrycy 48 Mpx, a wyświetlacz będzie miał przekątną około 6,8 cala. LG Velvet ma być dostępny w sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych.

Jak na razie nie wiemy dokładnie kiedy i w jakiej cenie zadebiutuje LG Velvet na rynku, ale myślę że to kwestia najbliższych kilku tygodni, by model ten można byłoby kupić w Europie, w Polsce możliwe że będziemy musieli poczekać nieco dłużej.

