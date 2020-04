Xiaomi w swoim portfolio ma co najmniej kilka różnych perełek, urządzeń, które sprzedają się na świecie w wielomilionowych ilości egzemplarzy. Wśród nich z całą pewnością można zaliczyć między innymi urządzenia z linii Redmi Note, ale także Xiaomi Mi Band. Dobre kilka miesięcy temu mogliśmy oficjalnie poznać Xiaomi Mi Band 4, który na przestrzeni ostatnich tygodni sprzedaje się jak świeże bułeczki. Minęło już wystarczającą ilość czasu by pojawiły się pierwsze konkretniejsze informacje na temat jego następcy.

Jednak o samej specyfikacji opaski nie wiemy zbyt wiele. Możemy podejrzewać kilka nowości, które się pojawią, ale bazują one na niepewnych plotkach. Wśród nich przewijała się informacja, że Xiaomi Mi Band 5 zostanie wyposażony w nieco większy wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala, a także pojawi się moduł NFC, który z kolei będzie dostępny w wersji globalnej opaski. Może to oznaczać, że w niedalekiej przyszłości Xiaomi planuje uruchomienie w światowym rynku swojej autorskiej platformy do płacenia zbliżeniowego. Jednak najważniejszą informacją z całą pewnością jest to, że opaska zadebiutuje na światowych rynkach jeszcze w bieżącym roku. Kiedy dokładnie tego niestety nie wiemy, ale możemy jeszcze chwilę poczekać na oficjalną premierę opaski na sklepowych półkach.

Czekacie na kolejną generację opaski od chińskiego producenta? Jakich nowości oczekujecie od Xiaomi Mi Band 5? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: pocketnow.com