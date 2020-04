Xiaomi w Polsce zadomowiło się na dobre w Polsce. Wśród najczęściej wybieranych telefonów przodują właśnie urządzenia chińskiego producenta, a jeszcze kilka lat temu nikt w Polsce nie znał tej marki, a aktualnie każda premiera budzi ogromne zainteresowanie ze strony klientów. Szczególnie gdy mamy do czynienia z rozwiązaniem, które za relatywnie niewielkie pieniądze oferuje bardzo dobre możliwości. Tak właśnie jest z nadchodzącym wielkimi krokami Redmi Note 9S, który oficjalnie został zaprezentowany w Polsce.

Redmi Note 9S to urządzenie, które będzie bezpośrednim następcą podstawowej wersji Redmi Note 8. Smartfon oferuje ogromny 6,67 calowy wyświetlacz, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD czyli 2400×1080 pikseli. Dodatkowo ekran chroniony jest przy pomocy szkła ochronnego Gorilla Glass piątej generacji i wyświetlacz zajmuje dokładnie 91% powierzchni frontu urządzenia. Sercem telefonu będzie naprawdę wydajny (jak na tę półkę cenową) układ Qualcomma czyli Snapdragon 720G. Do tego dojdzie w zależności od wersji 4 GB lub 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. W kwestii aparatów nie mam większych uwag, całość wygląda co najmniej dobrze. Główny obiektyw składa się z czterech „oczek”, gdzie główny to 48 Mpx jednostka o świetle f/1.79, drugi szerokokątny 8 Mpx i f/2.2, trzeci marko 5 Mpx i f/2.4 oraz czwarty 2 Mpx do pomiaru głębi ostrości. Do tego dochodzi jeszcze wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, port podczerwieni, wyjście USB typu C, do tego całkiem pojemne ogniwo 5200 mAh. Będziemy mogli je naładować przy pomocy technologii szybkiego ładowania o mocy 18 W.

Jak sami widzicie powyższa specyfikacja wygląda lepiej niż dobrze, a gdy dodamy do tego przystępną cenę Redmi Note 9S z całą pewnością będzie hitem sprzedażowym. Według oficjalnych informacji model ten pojawi się na sklepowych półkach już 7 maja bieżącego roku. Za wersję z 4 GB pamięci RAM i 64 GB wbudowanej pamięci przyjdzie nam zapłacić dokładnie 1099 zł. Z kolei z mocniejszy wariant z 6 GB pamięci RAM i 128 GB ROM to koszt o 100 zł wyższy czyli dokładnie 1199 zł. Telefon w Polsce będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych białej, niebieskiej oraz szarej.

Źródło: informacja prasowa