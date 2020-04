Moto G Power to w zasadzie Moto G8 Power, tyle że na rynek amerykański. Model ten został zaprezentowany w lutym wraz z Moto G Stylus i oba są teraz dostępne dla klientów.

Być może warto było długo czekać, ponieważ Moto G Power kosztuje zaledwie 249 USD, a jego kuzyn wyposażony w rysik kosztuje 299 USD. Możesz kupić je w sklepach internetowych Motoroli, B&H i Best Buy. Jeśli wybierzesz opcję Best Buy, pamiętaj, że możesz uzyskać 50 USD rabatu na te ceny. Szczegóły można znaleźć na stronie Best Buy.

Moto G Power jest zbudowany na akumulatorze o pojemności 5000 mAh, który jest punktem jego nazwy. Ma 6,4-calowy ekran dotykowy LCD 1080×2300, chipset Snapdragon 665, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wbudowanej, potrójną konfigurację tylnego aparatu (16 MP główny, 8 MP szerokokątny, 2 MP makro), oczko do selfie 16 MP umieszczone w lewym, górnym rogu ekranu i zamontowany z tyłu skaner linii papilarnych. Całe urządzenie działa na bazie Androida 10.

Rysik Moto G oczywiście daje nam rysik, który chowa się w obudowie i chociaż jego specyfikacje są w większości podobne do specyfikacji Moto G Power, nie są identyczne. Na przykład Moto G Stylus ma aparat główny 48 MP i szerokokątny 16 MP, 128 GB pamięci i mniejszą baterię o pojemności 4000 mAh. Wszystko inne wydaje się być takie samo.