Koreański producent w swoim portfolio ma całkiem pokaźną liczbę smartfonów, począwszy od smartfonów budżetowych poprzez średnią półkę, a skończywszy na modelach premium, za które trzeba zapłacić dobre kilka tysięcy złotych. Modeli jest sporo, jednak w praktyce w większości wypadków gdy porównamy ceny tych telefonów z chińską konkurencją okazuje się, że Samsunga smartfony są w porównaniu do propozycji chociażby Xiaomi czy Oppo po prostu drogie. Często się zdarza tak, że w przypadku telefonu Xiaomi otrzymujemy podobną specyfikację za kilkaset złotych mniej.

Ciekawą odpowiedzią na telefony chińskich producentów jest właśnie Samsung Galaxy M21, który na papierze wygląda lepiej niż dobrze. Po pierwsze sercem urządzenia jest Exynos 9611 do tego dochodzi 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość uzupełnia 6,4 calowy, który pracuje w rozdzielczości Full HD+. Jednak to co powinno ucieszyć najwięcej fanów telefonów Samsunga to fakt, że Koreańczykom udało się „upchnąć” ogniwo o pojemności 6000 mAh, zakładając że nie jest to przesadnie duży telefon wynik jest więc bardzo dobry. Specyfikację dodatkowo uzupełnia potrójny główny obiektyw z matrycami 48 Mpx z przysłoną światłem f/2.0, szerokokątny 123 stopnie o świetle f/2.2 i ostatni 5 Mpx ze światłem f/2.2. Od frontu z kolei mamy obiektyw 20 Mpx.

Jak sami widzicie specyfikacja wygląda całkiem nieźle, zakładając, że model ten w Indiach sprzedawany jest za około 700 zł to w Polsce możemy oczekiwać ceny około 999 zł lub 1099 zł. Przy tej specyfikacji i tej cenie telefon może śmiało konkurować z rozwiązaniami chociażby Xiaomi. Jak na razie powyższe ceny to tylko moja spekulacja. Na oficjalne potwierdzenie informacji związanych z wyceną Galaxy M21 w Polsce przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Na szczęście niezbyt długą, bowiem według oficjalnych zapowiedzi telefon ma się pojawić na sklepowych półkach już na przełomie kwietnia i maja.

Czekacie na najnowszą propozycję koreańskiego producenta? Bylibyście zainteresowani zakupem takiego modelu, gdy cena nie przekroczy 1000 zł? Dajcie znać co sądzicie o Samsungu Galaxy M21 w komentarzach.

Źródło: informacja prasowa