Nowa wersja OnePlus Launcher odświeża wygląd ekranu otwartych aplikacji

OxygenOS znany ze smartfonów OnePlus’a uchodzi za jedną z najlepszych nakładek graficznych dla Androida. Stało się tak za sprawą bardzo dobrzej optymalizacji oraz szerokiej funkcjonalności. Nakładka z każdym swoim wydaniem stara się nie odbiegać znacząco estetyką od tego co możemy znaleźć w czystym Androidzie, a szerokie możliwości konfiguracji to niebo dla fanów Androida.

OnePlus Launcher old_recent_apps



OnePlus Launcher new_recent_apps



Schludny interfejs Oxygena otrzymał ostatnio aktualizację, która nieco unowocześnia część systemu. OnePlus Launcher w najnowszej wersji 4.4.2 wprowadza nowy wygląd sekcji otwartych aplikacji, który poza wyglądem, poprawia wygodę w obsłudze smartfona. Do tej pory mięliśmy przed sobą widok ekranów otwartych aplikacji ułożonych obok siebie. Pod aplikacjami znajdował się okrągły, biały przycisk z czarnym krzyżykiem, który zamykał wszystkie otwarte aplikacje.

Obecnie wygląda to tak, że okrągły przycisk zamienił się w prostokątne obramowanie z napisem “CLOSE APPS” w angielskiej wersji językowej, warto również wspomnieć, że jest on zauważalnie niżej niż wcześniej. Powyżej pojawiły się ikony aplikacji, a także podążająca za wybraną aplikacją kropka. Do zmian, które dotknęły przestrzeń nad ekranem aplikacji należy usunięcie stamtąd ikony aplikacji i przesunięcie jej nazwy na środek. Tutaj przechodzimy do zmiany ułatwiającej życie, otóż ikona 3 kropek wyświetlająca menu kontekstowe zniknęła. Jej wysoka lokalizacja stanowiła problem, bo po prostu trudno do niej dosięgnąć przy obecnych rozmiarach wyświetlaczy. Dziś do przywołania tego samego menu kontekstowego wystarczy dłuższe przytrzymanie w dowolnym miejscu na powierzchni ekranu wybranej aplikacji. Końcowy efekt to także w dużej mierze zasługa przyciemnionego tła, które moim zdaniem mogłoby być jeszcze trochę zblurowane.

Aktualizacja jest lub będzie w najbliższym czasie dostępna do pobrania w Google Play Store. Ja nie chciałem czekać, dlatego zainstalowałem nową wersję z pobranego pliku apk. A co wy myślicie o odświeżonym ekranie ostatnich aplikacji, podoba wam się?