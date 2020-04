Najważniejsze premiery smartfonów pierwszego kwartału mamy już za sobą, wydawać by się mogło, że w dobie epidemii koronawirusa niewiele się dzieję w przypadku mobilnych technologii. Nic bardziej mylnego, owszem premiery najważniejszych urządzeń odbywają się przede wszystkim online, jednak w praktyce najnowsze smartfony pojawiają się w sprzedaży bez większych opóźnień czy problemów. Jednak nie samymi smartfonami człowiek żyje, zmian doczeka się również jedna z najbardziej lubianych nakładek – MIUI 12. O najnowszej generacji tej nakładki jak na razie nie wiemy zbyt wiele, ale screeny, które właśnie się pojawiły w internecie nieco rozjaśniają nam temat.

Pierwsze co rzuca się w oczu to tak właściwie brak większych zmian. Ciężko z tych kilku screenów wywnioskować jak ma wyglądać cała nakładka systemowa chińskiego producenta, ale na totalną rewolucję raczej nie ma co liczyć. Po pierwsze pojawiają się w kilku miejscach ramkowo-blokowy design, dzięki któremu poszczególne opcje są lepiej widoczne. W poszczególnych panelach, opcjach również doszło do zmian, jednak nie są one jakoś szczególnie przełomowe, jak na razie to przede wszystkim kosmetyka i drobne modyfikacje.

Trudno konkretnie wywnioskować z powyższych screenów jakie większe zmiany przyniesie ze sobą MIUI 12, musimy czekać do kolejnych przeciekowych informacji, a te znając życie pojawią się raczej szybko. Do oficjalnej premiery MIUI 12 trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Poprzednie generacje nakładki pojawiały się na pierwszych smartfonach od Xiaomi pod koniec wakacji czyli przełom sierpnia i września, a sam proces aktualizacji zazwyczaj trwa co najmniej kilka miesięcy. Jednak samo Xiaomi jest znane z tego, że w przypadku swojej nakładki aktualizuje bardzo dużo telefonów, często te które mają na karku cztery lata. Myślę, że podobnie będzie i w tym wypadku. Czekacie na MIUI 12? Dajcie znać w komentarzach jakie macie oczekiwania co do najnowszej wersji nakładki od chińskiego producenta.

Źródło: pocketnow.com