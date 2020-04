Już niebawem Apple przedstawi światu najnowsze odsłony swoich mobilnych systemów – iOS oraz iPad OS 14 na pierwszym w historii WWDC bez publiczności. Choć do konferencji zostały dwa miesiące, wiemy już bardzo dużo o nadchodzących zmianach i funkcjach, dzięki wczesnym wersjom testowym najnowszego uaktualnienia. Według Apple, nowy system przyniesie wiekszą wydajność nawet starszym modelom, i zapewnia, że będzie miał zdecydowanie mniej błędów niż iOS 13.

Jakie zmiany wniosą nowe wersje systemów, kiedy będziemy mogli je przetestować, na jakie modele trafi uaktualnienie – na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedz właśnie w tym artykule.

Ekran główny





Apple w tej kategorii zaczerpnie wiele z Androida. W końcu pojawią się przez wszystkich długo wyczekiwane widgety na ekranie głównym – lepiej późno niż wcale. Dzięki tej nowości będziemy mogli je umiejscowić tak jak ikony aplikacji i mieć ciągły pogląd na temperaturę za oknem, lub szybko wykonać selfie za pomocą skrótu.

Always-on display

Kolejna ważna funkcja, która najprawdopodobniej pojawi się w nowej odsłonie systemu i jest wzięta z urządzeń z Androidem. Tak, chodzi o always-on display. Dzięki wykorzystaniu wyświetlaczy OLED, będzie zużywała mało baterii, a za razem będzie wyświetlać najpotrzebniejsze informacje, takie jak liczba nowych wiadomości, godzina, data, czy pogoda.

Bardziej uporządkowane i mniej nachalne powiadomienia



Niejednokrotnie brakowało mi tego malutkiego okienka z Androida, kiedy w trakcie oglądania YouTube, na całym ekranie wyświetliło mi się przychodzące połączenie. Nowy system ma to zmienić i bardzo dobrze, od dawna tu tego już brakuje…

Wielozadaniowość

Nie chciałbym się powtarzać, ale tak… to kolejna funkcja, która najprawdopodobniej trafi do iOS’a wprost z Androida. Dzięki temu użytkownicy iPhone’ów bedą mogli otwierać dwie aplikacje na raz, co na pewno poprawi funkcjonalność systemu.

Nowe możliwości w aplikacjach

Fitnes

Apple od jakiegoś czasu pracowało nad zupełnie nową aplikacją skoncentrowaną nad ćwiczeniami. Znajdą się w niej rożne typy wysiłku, jak i wideo pokazujące nam jak je wykonać. Będzie też śledziła nasze postępy na Apple Watch. Na pierwszy rzut oka wyglada to jak bardziej rozbudowana wersja aplikacji zdrowie.

Wiadomości

Najważniejszą nowością będzie oznaczanie poszczególnych osób w czacie grupowym – znane nam jest już to rozwiązanie z Messenger’a. Dostaniemy także możliwość usuwania wiadomości na chwile po wysłaniu oraz odznaczania wiadomości jako przeczytane.

Aktywność

W nowym systemie Apple planuje wprowadzić nowy tryb do tej aplikacji, dzięki temu rodzice bedą mogli śledzić czas aktywności oraz inne parametry u swoich dzieci.

Rozszerzona rzeczywistość

Apple od dawna stara się powoli wprowadzać różne rozwiązania opierające się o rozszerzoną rzeczywistość. Nie inaczej stanie się w iOS 14. Użytkownicy telefonów z nadgryzionym jabłkiem będą mogli korzystać z licznych udogodnień związanych z tą dziedziną, np. korzystając z kodu QR otrzymają liczne informacje na temat danego produktu. Cały czas jest to niezbyt rozwinięty rozdział w mobilnej technologii, ale mam nadzieje, że w najbliższym czasie się to zmieni.

Aplikacje firm trzecich jako domyślne

Jest to kolejna długo wyczekiwana funkcja, wzięta rodem z Androida. Dzięki tej możliwości będziemy wstanie ustawić Google Chrome jako główną wyszukiwarkę zamiast Safari, lub Spotify jako główną aplikację do odtwarzania muzyki i podcastów.

Śledzenie snu

Będzie to zintegrowana funkcja Apple Watch serii 6, oraz zmodyfikowanej aplikacji zdrowie. Umożliwi nam śledzenie snu, poprawienie go lub ustawienie celu na jego długość.

Znajdź mój…

iOS 14 zapewni nam nową funkcję, dzięki której będziemy wiedzieli czy ktoś bliski znajduje się w danym miejscu tak jak powinien. Jeżeli nie, otrzymamy powiadomienie wprost na naszego iPhone’a. Będzie to usprawnienie wygodne dla rodziców, ponieważ bedą mieli pewność, że ich dziecko nie udało się na nieplanowane wagary.

CarPlay

Najprawdopodobniej nowa wersja Apple CarPlay, pozwoli nam na ustawienie tapety na monitorze samochodu, oraz inteligentne przełączanie jej pomiędzy trybem jasnym i ciemnym.

CarKey

Użytkownicy bedą wstawanie dodać fizyczny kluczyk od swojego samochodu wprost do aplikacji Wallet. Jednym z producentów który podjął współpracę z amerykańskim gigantem technologicznym nad nowym sposobem odblokowywania samochodu jest BMW.

iCloud

Apple pracuje nad nowym, bezpieczniejszym sposobem autoryzacji i logowania z wykorzystaniem jednorazowych haseł automatycznie generowanych i wpisywanych przez Keychain.

Nowe funkcje dla Apple Pencil

To kolejne usprawnienie, które pomoże w codziennym korzystaniu z tego przydatnego narzędzia. Pencil’a używam codziennie wraz z moim iPad’em Pro, do wszelkiego rodzaju notatek szkolnych, prezentacji itp. Nowe usprawnienie pozwoli na rozpoznawanie naszego tekstu pisanego i przekształcanie go w bardziej czytelny. Z doświadczenia wiem, że będzie to bardzo wygodne, szczególnie kiedy nie nadążam pisać estetycznie, usprawni to codzienne funkcjonowanie w szkolnych realiach.

Które urządzenia otrzymają iOS/ iPad OS 14?

Uaktualnienie do iOS 14, jest przewidziane dla wszystkich urządzeń, które otrzymały iOS 13, oprócz iPad’ów Mini 4 oraz Air 2

iPhone

11 /Pro/Max

XS/Max

XR

X

8/Plus

7/Plus

6s/Plus

SE

iPad

12.9” Pro

11” Pro

10.5” Pro

9.7” Pro

iPad 7, 6, 5 Generacja

iPad Mini 5

iPad Air 3

iPod

Touch 7 Generacja

Data Premiery

iOS oraz iPad OS zostaną zaprezentowane w czerwcu 2020, podczas konferencji WWDC, która wyjątkowo w tym roku odbędzie się bez publiczności z uwagi na zaistniałą sytuację na całym świecie. Od razu po prezentacji ruszy program Developer oraz Public beta, dzięki czemu będziemy w stanie przetestować nowe oprogramowanie. Oficjalnie uaktualnienia zostaną udostępnione po premierze iPhone’ów z serii 12, czyli około połowy września.

Nowe uaktualnienie wniesie ze sobą na pewno wiele usprawnień, na które użytkownicy iOS’a czekają od lat i którymi również od lat cieszą się użytkownicy Androida. Jak oficjalnie będzie wyglądał system? Tego dowiemy się już niebawem…