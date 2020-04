Nowe telefony OnePlus 8 będą dostępne dzisiaj, ale wciąż mamy czas na kilka wycieków z ostatniej chwili. Renomowany “wyciekacz” ujawnił interesujący szczegół na temat pakietu oprogramowania nadchodzącego flagowego duetu.

Oba telefony otrzymają bezpłatnie trzy miesiące 100-gigabajtowej usługi przechowywania danych w chmurze One od Google. Twierdzenia te są dodatkowo poparte kilkoma obrazami, które OnePlus wykorzysta do promocji Google One.

