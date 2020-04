Początek serii Mi Note dla Xiaomi nie był zbyt optymistyczny. Podstawowym problemem była tutaj niezbyt trafna wycena – w przypadku producenta znanego z genialnej polityki cenowej było to spore zaskoczenie. Już niedługo poznamy kolejny model z tej rodziny.

Test Xiaomi Mi Note 10 wspominam bardzo ciepło – smartfon urzekł mnie przede wszystkim designem z zagiętym na bocznych krawędziach wyświetlaczem. Sam ekran był jednym z najlepszych, jakie do tej pory użytkowałem. Kontrowersje budził procesor – mimo, iż to nadal bardzo wydajny chip, po Xiaomi spodziewaliśmy się najlepszej możliwej specyfikacji. Całościowo smartfon zyskał niezbyt przychylną opinię ze względu na cenę – gdyby smartfon startował poniżej 2000 zł byłby to kolejny dobry produkt chińskiego producenta.

Linia Mi Note najprawdopodobniej będzie dalej rozwijana w najbliższym czasie. Do sieci trafiło w ostatnim czasie kilka informacji na temat… Mi Note 10 Lite (kod M2002F4LG). Uzyskał on w ostatnim czasie certyfikację tajlandzkiego NBTC. Należy zatem sądzić, iż premiera jest już widoczna na horyzoncie.

Mi Note 10 Lite będzie w wielu aspektach bardzo podobny do swojego bazowego brata. Bez zmian ma pozostać ekran – nadal będzie nim genialna 6,47-calowa matryca AMOLED w rozdzielczości FHD+. Sercem będzie nadal Snapdragon 730G – spodziewając się niższej ceny po dopisku „Lite” ten procesor może być atutem. Bez zmian ma pozostać także bateria – ogniwo o pojemności 5260 mAh będzie wspierać ładowanie 30 W.

Zmianą w Mi Note 10 Lite będzie natomiast aparat fotograficzny. Xiaomi nie zrezygnuje z konfiguracji pięciu obiektywów, a zatem nadal zobaczymy mnóstwo „oczek” na pleckach. Zmianie ulegnie główny moduł – jego rozdzielczość wyniesie 64 Mpx. Dołączą do niego: dwa moduły po 8 Mpx, jeden 5 Mpx i jeden 2 Mpx. Smartfon ma także posiadać laserowy autofocus.

Mi Note 10 w momencie premiery miał zainstalowany system Android 9.0 Pie. W modelu z dopiskiem „Lite” spodziewamy się najnowszego Androida 10. Więcej informacji o Mi Note 10 Lite powinniśmy się spodziewać w nadchodzącym czasie.

Xiaomi być może zamierza odkupić swoje winy – po umiarkowanie pozytywnym starcie serii Mi Note postara się polepszyć jej opinię dzięki modelu z dopiskiem „Lite”.

Źródło: gsmarena.com