Taka sytuacja jak ma miejsce w przypadku Xiaomi w kontekście aktualizacji do najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem moim zdaniem jeszcze nie miała miejsca. Owszem zdarzały się problemy po wydaniu update’u i to nie raz czy dwa, ale najczęściej problem udawało się zażegnać przy drugim podejściu. Jednak w przypadku feralnego modelu Xiaomi Mi A3 problem jest znacznie bardziej skomplikowany.

Telefony z linii One powinny mieć dwie przewagi nad konkurencją – gołą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem, bez żadnych dodatkowych nakładek czy zbędnych aplikacji. Drugim elementem zaliczanym na plus to szybkie aktualizacje zarówno do kolejnych wersji Androida jak i nowych łatek bezpieczeństwa. W większości wypadków tak właściwie jest, za wyjątkiem Xiaomi. Nie wiem skąd jest ten problem, ale to nie pierwszy model, który ma problemy z łatkami, ale w przypadku Xiaomi Mi A3 jest to już zdecydowanie przegięcie. Bo jak można nazwać sytuację, w której producent wypuszcza na rynek trzy razy jedną i tę samą aktualizację i za każdym razem zmuszony jest ją wycofywać z OTA? Nie jest to normalne i powiem szczerze, że trochę mnie to dziwi. Bo mimo wszystko Xiaomi to firma, która dba z reguły o swoich klientów i w wielu przypadkach aktualizacje pojawiają się szybko i często, a tutaj widać ewidentnie jakiś problem komunikacyjny między Google i Xiaomi, bo sytuacja powtarza się któryś raz z kolei.

Jeśli jesteś posiadaczem Xiaomi Mi A3 warto się wstrzymać z aktualizacją do Androida 10, mimo iż update może się pojawić w powiadomieniu, to nie warto jej instalować. Trzeb się uzbroić w cierpliwość i czekać na wydanie stabilnej oraz pozbawionej problemów aktualizacji.

Źródło: pocketnow.com