Mamy prawdopodobną specyfikację Google Pixela 4a

Zeszłoroczne wkroczenie na segment średniaków przez Google okazało się być dobrą decyzją. Dobrze wyceniony Pixel 3a i jego większy brat Pixel 3a XL z plastikową obudową, ale świetnym aparatem z Pixela 3 i 3 XL stał się wówczas najlepszym wyborem dla osób szukających foto-smartfona w przyzwoitej cenie. Jakiego następcy możemy się spodziewać w najbliższym czasie?

Gigant z Mountain View postanowił całkowicie odwołać swój coroczny event Google I/O 2020 z powodu pandemii COVID-19. Na tej imprezie został rok temu zaprezentowany Pixel 3a i 3a XL. Na Pixele 4a i 4a XL ponownie liczyliśmy w maju, nie wiemy jednak kiedy urządzenia trafią na rynek. Billboardy reklamujące Pixela 4a i wysyp przecieków sugerują, że internetowa premiera może wkrótce nastąpić.

Google Pixel 4a ma mieć 5,81″ ekran OLED z dziurą na frontowy obiektyw umieszczony w lewym, górnym rogu ekranu. Sam ekran będzie miał rozdzielczość 1080×2340, są to proporcje 19,5:9. Nie znajdziemy na froncie sensora Soli znanego z Pixeli 4, ani czujnika do rozpoznawania twarzy. Szybkość zapewni 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 730 z układem graficznym Adreno 618. Pamięci operacyjnej dostaniemy 6GB, a masowej ma być na pewno 128GB, wersja 64GB nie jest już taka pewna.

Google pixel 4a leak photo1



Google pixel 4a leak photo2



Tegoroczne średniaki od Google, podobnie jak te z 2019 mają mieć plastikowe obudowy, co oznacza brak wsparcia dla ładowania indukcyjnego. Ponownie znajdziemy w nich złącze minijack. Akumulator o skromnej pojemności 3080mAh naładujemy 18W ładowarką. Tył urządzenia poza pojemnościowym czytnikiem linii papilarnych i logiem Google to także obiektyw. Pojedynczy obiektyw wraz z diodą doświetlającą znajdują się na niewielkiej wysepce, nawiązującej do stylu Pixeli 4. Główny obiektyw o rozdzielczości 12,2Mpix posiada OIS i EIS. Przedni obiektyw to najprawdopodobniej dokładnie to samo 8Mpix oczko znane z Pixeli 3a, którego kąt widzenia to 84°. Spodziewamy się co najmniej 2 wersji kolorystycznych: Just Black oraz Barely Blue, którego widać na wspomnianym billboardzie. Kolor Clearly White podobnie jak 64GB wersja pamięciowa pozostaje małą zagadką. Oczekiwana cena urządzenia to $399, czyli taka sama jak Pixela 3a.