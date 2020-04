Najnowsza produkcja ze stajni polskiego CDProjektu cały czas jest silnie wspierana przez twórców. Pod koniec marca oficjalnie zadebiutowała na systemie sygnowanym zielonym robocikiem, a dosłownie kilkanaście dni po premierze otrzymała całkiem spory update, który szczególnie przypadnie do gustu fanom Geralta i historii.

Pierwszą dużą nowością jest tryb Podróży. Co on nam daje? Przez najbliższe trzy miesiące, jeśli tylko będziecie rozgrywać potyczki otrzymywać będziecie doświadczenie, za pomocą których będziecie levelować maksymalnie do setnego poziomu. Rozwiązanie ciekawe, dzięki któremu będziemy mieć w ramach kolejnych poziom dostęp do nowych dodatków. Wśród nich znajdziemy między innymi nowe animowane awatary, skórki dla monet czy ramki. Kolejnym elementem związanym z Podróżą jest mini tryb fabularny. Co tydzień będziemy otrzymywać kolejną porcję przygód Geralta i Jaskra. Dodatkowo odblokowywać będziemy nowe zadania, które z kolei będą nam ułatwiać postęp w Podróży.

Jak to bywa w darmowych produkcjach także i tutaj CDProjekt przemycił nieco rozwiązań premium, za które trzeba sypnąć prawdziwymi pieniędzmi. Jednak nie jest to element, który daje przewagę w samej rozgrywce, ale daje różnego rodzaju dodatkowe „znajdźki”, których nie zdobędziemy w żaden inny sposób.

Jak sami widzicie rozwiązania, które implementuje dla nas CDProjekt w Gwincie zdecydowanie urozmaicają rozgrywkę, liczę, że wsparcie, które oferuje teraz polski twórca będzie utrzymane przez dłuższy czas i fani Gwinta będą mogli liczyć na regularne ciągłe aktualizacje. Jak Wam się podobają nowości w Gwincie? Dajcie znać co sądzicie w komentarzach.

