Oppo A31 po premierze w Polsce!

Nowy budżetowiec chińskiego giganta dostępny już na polskim rynku. Można go kupić na wolnym rynku, jak i u 4 największych operatorów komórkowych w Polsce. Chociaż biorąc pod uwagę jego cenę i specyfikację, wstrzymałbym się z zakupem.

Oppo A31 to ekran IPS LCD o wielkości 6,5″ i rozdzielczości 720×1600, czyli HD+ w proporcjach 9:20. Wraz z notchem w typu “teardrop” mamy 89% Screen To Body Ratio. Przynajmniej tak twierdzi producent, bo inni mówią, że to tylko 82,7%. Kontrast jest na poziomie 1500:1, a maksymalna jasność ekranu to 480 nitów. Sercem smartfona jest 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio P35 z układem graficznym IMG PowerVR GE8320. Pamięci operacyjnej typu LPDDR4X mamy do dyspozycji 4GB, a pamięci masowej jest 128GB. Pamięć masową można rozszerzyć o maksymalnie 256GB przy użyciu karty microSD. Możemy to zrobić bez pozbawiania urządzenia slotu na drugą kartę SIM, bo mamy tu pełnoprawny, nie-hybrydowy DualSIM.

Modułu NFC zabrakło, ale jest złącze minijack i pojemnościowy czytnik linii papilarnych. Akumulator Litowo-Polimerowy o pojemności 4230mAh naładujemy naładujemy niestety przez stare złącze microUSB, które powoli odchodzi w zapomnienie w świecie smartfonów. Oppo A31 posiada Bluetooth 5.0 i Wi-Fi do wersji 5 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac). Oprogramowanie jakie znajdziemy po uruchomieniu smartfona to Android 9 Pie z nakładką ColorOS 6.1.2.

Główny obiektyw aparatu ma 12Mpix i przysłonę f/1.8, do potrójnego zestawu należy także 2Mpix obiektyw makro z przysłoną f/2.4 i 2Mpix czujnik głębi z przysłoną f/2.4. Przedni obiektyw ma 8Mpix i światło f/2.0. Oppo A31 jest dostępny w 3 wariantach kolorystycznych: Mystery Black, Lake Green i Fantasy White. Oficjalna cena smartfona w Polsce to 799zł.