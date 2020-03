Pierwsza połowa 2020 roku zapewne nie będzie zbyt optymistycznym wspomnieniem. W chwili obecnej pandemia koronawirusa wywróciła nasze codzienne funkcjonowanie o 180 stopni. Ciężko jednak nie zauważyć, iż wiele sklepów wykorzystuje ten czas na wprowadzenie ciekawych promocji na smartfony.

Pierwszy kwartał 2020 roku powoli dobiega końca, a premier smartfonowych mamy co raz więcej. Czas zatem przyjrzeć się dostępnym obecnie propozycjom – zapraszam na TOP 10 najbardziej opłacalnych smartfonów. Zaznaczam jednak, że poniższa kolejność jest jednak przypadkowa. Starałem się również, aby ten ranking był uniwersalny i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Xiaomi Redmi 7A

Pierwszy smartfon na tej liście to propozycja dla osób szukających podstawowego smartfona za możliwie niskie pieniądze. W cenie 349 złotych otrzymujemy budżetowca, który wszystkie potrzebne funkcje dla niewymagającej osoby. Po stronie plusów tego Redmi 7A należy umieścić: spory ekran 5,45 cala o niewielkich ramkach, nienajgorszy procesor Qualcomm Snapdragon 439 wspierany w podstawowej wersji przez 2 GB pamięci RAM, a także sporą baterię 4000 mAh. To dobra propozycja np. jako pierwszy smartfon dla dziecka czy osoby starszej.

Motorola One Action

Ten smartfon kusi przede wszystkim atrakcyjną ceną – możemy go kupić na promocji nawet za 699 zł. One Action oferuje w tej cenie ekran 6,3 cala FHD o podłużnych proporcjach 21:9, procesor Samsung Exynos 9609, 4 GB pamięci RAM, oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Dużym atutem będzie także potrójny aparat z głównym czujnikiem 12 Mpx o przysłonie f/1.8. Całość dzięki czystemu interfejsowi systemu Android zapewni przyjemne i bezproblemowe użytkowanie. Uwagę może przykuć także nowoczesny wyświetlacz z otworem na aparat. One Action to ciekawy średniak, a w tej cenie to atrakcyjna propozycja.

Samsung Galaxy A30s

Wiele smartfonów koreańskiego producenta potrzebuje chwili na rynku, aby cena przybrała atrakcyjny poziom. Gdy testowałem A30s w oczy kłuły mnie poczynione oszczędności przy wysokiej cenie. Obecnie smartfon znajdziemy w cenie 849 złotych, a taką mogę już uznać za odpowiednią.

A30s to typowy smartfon skrojony pod oferty abonamentowe u operatorów. Znajdziemy w nim dobrej jakości ekran Super AMOLED, interfejs One UI bogaty w przydatne funkcje i opcje personalizacji, a także pojemną baterię 4000 mAh. Całość zamknięto w ciekawie zaprojektowanej obudowie w ładnym wzorem na pleckach.

Smartfon ten mogę polecić zwolennikom marki Samsung – nie jest to najlepszy wybór w tej cenie, lecz bez wątpienia zadowoli większość użytkowników.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Mówiąc o królu półki cenowej do 1000 złotych smartfon nie ma sobie równych. Sam uważam, że Redmi Note 8 Pro to wybór wręcz kompletny i bez wątpienia zadowoli normalnego użytkownika.

Na froncie znajdziemy spory wyświetlacz 6.53 cala w wykonany rozdzielczości FHD. Wydajny procesor MediaTek Helio G90T zapewni wysoką kulturę pracy, a dzięki 6 GB pamięci RAM aplikacje pozostaną dłużej otwarte. Z tyłu znajdziemy poczwórny aparat z głównym obiektywem 64 Mpx o przysłonie f/1,89 wyprodukowany przez Samsung’a. Całość zamknięto w pięknej obudowie wykonanej ze szkła Gorilla Glass 5. Smartfon zasila pojemna bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem 18 W.

W cenie 999 złotych za wariant 6/64 GB smartfon jest bezkonkurencyjny i dla wielu osób nie pozostawi nic do zarzucenia.

Honor 20

Honor, z racji należenia do koncernu Huawei, spotkał się z nieprzyjazną sytuacją, a także – na korzyść konsumentów – z obniżkami cen. Test Honor 20 wspominam bardzo ciepło, a obecna cena 1299 złotych sprawia, że jest to ciekawa okazja.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż Honor 20 jest w miarę możliwości kompaktowy – to za sprawą wyświetlacza 6,26 cala o niewielkich ramkach, który posiada dziurkę na aparat do selfie. Design to kolejny atut tego smartfona – plecki smartfona w wersji niebieskiej są po prostu przepiękne i łapią fioletowe refleksy pod słońcem. Po stronie atutów należy także zaliczyć: aparat poczwórny z głównym modułem 48 Mpx i przysłonie f/1.8, ex-flagowy procesor HiSilicon Kirin 980, czy baterię 3750 mAh.

Honor 20 to zatem smartfon z piękną obudową o niewielkich wymiarach, która skrywa bardzo wydajne podzespoły. W tej cenie jest to bardzo dobry wybór.

Xiaomi Mi 9T

W dzisiejszych smartfonach jedną z głównych przeszkód na drodze do osiągnięcia bezramkowego frontu jest aparat frontowy. Jedną z opcji jego wyeliminowania jest mechanizm wysuwający obiektyw z obudowy. Takie właśnie rozwiązanie zastosowano w Mi 9T.

Ten model jest kolejnym na liście udanych urządzeń od Xiaomi. Najbardziej w oczy rzuca się tutaj wysuwany aparat frontowy, który dodatkowo jest dodatkowo podświetlony. Taki pomysł sprawił, że front Mi 9T jest praktycznie w całości pokryty przez wysokiej jakości wyświetlacz 6,39 cala FHD wykonany w technologii AMOLED. Po stronie zalet znajdą się także: procesor Qualcomm Snapdragon 730, bateria 4000 mAh czy główny aparat Sony IMX582 o rozdzielczości 48 Mpx i przysłonie f/1.75.

Xiaomi Mi 9T to smartfon nowoczesny i wydajny, a do tego zamknięty w pięknej obudowie. Obecna cena 1399 złotych tylko zachęca do zakupu tego smartfona.

Oppo Reno2

Ten chiński producent jest bez wątpienia świeży na naszym Polskim rynku, lecz nie można marce odmówić starań i dokładności przy tworzeniu smartfonów.

Oppo Reno2 to propozycja szczególnie dla osób szukających ciekawego designu w swoim nowym smartfonie. Znajdziemy tutaj aparat wysuwany z obudowy na charakterystycznej trójkątnej „płetwie”. W połączeniu z ciekawym wykonaniem plecków smartfon zyskuje ogromnego plusa za ciekawą obudowę wyróżniającą się z tłumu.

Po stronie zalet smartfona należy także umieścić: ogromny ekran 6,55 cala AMOLED, procesor Qualcomm Snapdragon 730G czy optycznie stabilizowany obiektyw 48 Mpx f/1.7. Całość zasila bateria 4000 mAh z szybkim ładowaniem VOOC Flash Charge 3.0.

Taki smartfon kupimy nawet za 1899 złotych – moim zdaniem dla tak ciekawego designu jest wart on wart swojej ceny.

Huawei P30 Pro

Wkraczamy do półki smartfonów dla osób najbardziej wymagających. Otwiera ją ex-flagowiec chińskiego giganta Huawei. P30 Pro jest jednym z ostatnich smartfonów tego producenta posiadających usługi Google, a w ostatnim czasie jego cena została znacząco obniżona.

Huawei P30 Pro może pochwalić się przede wszystkim genialnym aparatem. Dzięki głównemu modułowi 40 Mpx z przysłoną f/1.6 i optyczną stabilizacją obrazu smartfon genialnie radzi sobie zarówno w dzień jak i w nocy.

Smartfon posiada także wiele genialnych cech na poziomie flagowym, takich jak: wyświetlacz OLED, procesor HiSilicon Kirin 980 czy duża bateria 4200 mAh z szybkim ładowaniem SuperCharge.

W chwili obecnej P30 Pro możemy kupić w cenie 2599 złotych. W tej cenie otrzymujemy genialny smartfon o bardzo wysokiej wydajności, który aparatem czyni cuda w każdej scenerii. To jeden z dwóch najbardziej opłacalnych najlepszych wyborów w cenie do 3000 zł.

OnePlus 7 Pro

Jak wspomniałem wyżej w cenie do 3000 złotych mam dwóch faworytów – to właśnie kolejny członek duetu. Smartfon ten jest nadal wart uwagi pomimo obecności jego odświeżonej wersji z literką „T” w nazwie.

OnePlus 7 Pro przede wszystkim zachwyci ekranem – ma on 6,67 cala QHD+ wykonany w technologii AMOLED, ma niewielkie ramki z każdej strony, ale przede wszystkim jest odświeżany z częstotliwością 90 Hz. To ostatnie przekłada się na wrażenie niesamowitej płynności i szybkości animacji. Prawdopodobnie wyższe odświeżanie ekranu stanie się obowiązkowym punktem flagowców 2020 roku (np. seria S20 od Samsung’a posiada odświeżanie 120 Hz).

OnePlus 7 Pro to również solidny flagowiec – za jego pracę odpowiada zeszłoroczny Snapdragon 855, który zapewni wysoką wydajność na długi czas. Nakładka systemowa OxygenOS przypadnie do gustu fanom czystego Androida z racji podobieństwa do niego. 7 Pro posiada także w podstawowej wersji 8 GB pamięci RAM i 256 GB dysku na dane użytkownika.

Taki smartfon możemy kupić już za 2699 złotych. To według mnie kolejny genialny wybór dla osób oczekujących od swojego smartfona wysokiej wydajności i kultury pracy.

iPhone Xs

Ostatnia propozycja z racji swojego sytemu jest skierowana do konkretnej węższej grupy odbiorców. iPhone Xs jest korzystny cenowo patrząc jedynie tylko na produkty z nadgryzionym jabłkiem na plecach.

Dzięki premierze najnowszych modeli 11 Pro producent zdecydował się na wycofanie zeszłorocznych flagowców, a dzięki temu iPhone Xs według mnie stał się najbardziej opłacalnym cenowo iPhone’m.

Xs to konstrukcja znana poprzednika, czyli modelu dziesięć. Konstrukcję wykonano ze szkła i stali nierdzewnej, a front pokrywa ekran 5,8 cala Super Retina HD wykonany w technologii OLED. Na minus należy zaliczyć ogromny notch, który pasuje do urządzenia sprzed kilku lat.

Jak każdy model od tego producenta największym jego plusem jest system operacyjny iOS, który zapewnia przejrzystość i wygodną obsługę. Procesor w tym smartfonie to Apple A12 Bionic, który zapewni wysoką wydajność na kilka ładnych lat.

iPhone Xs miał swoją premierę w 2018 roku – dziś możemy go kupić za 3499 złotych. Ta cena jak (na Apple) jest akceptowalna i czyni Xs najbardziej opłacalnym iPhone’m. Zajmuje on to miano, gdyż iPhone X z 2017 roku obecnie jest od niego droższy pomimo swojego wieku. Ta dziwna sytuacja zadziałała właśnie na korzyść Xs.

Podsumowanie

Pierwszy kwartał 2020 roku dobiega końca w dość mało sprzyjających okolicznościach, lecz wiele sklepów wykorzystuje ten czas na wprowadzanie ciekawych promocji. Życzymy wszystkim czytelnikom zdrowia i rozwagi w tym trudnym dla wszystkich czasie – każdy dziś odpowiada nie tylko za siebie, lecz także za osoby z otoczenia.