Motorola jest producentem smartfonów, który od dłuższego czasu próbuje podbić średnią półkę. Firma ta potrafi zaskoczyć rozwiązaniami umieszczanymi w swoich urządzeniach. Dziś przyjrzymy się bliżej jednej z najnowszych konstrukcji, jaką jest Moto G8 Power.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Smartfon przychodzi do nas w standardowym, prostopadłościennym pudełku czarnego koloru. W skład zestawu wchodzi:

Motorola Moto G8 Power

etui dopasowane do urządzenia

szybką ładowarkę TurboPower

przewód USB A do USB typu C

instrukcję obsługi

kluczyk do tacki kart SIM

Za wydajność urządzenia odpowiada Snapdragon 665 wraz z grafiką Adreno 610. Pamięci operacyjnej mamy 4 GB, a wewnętrznej 64 GB. Możemy ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Na froncie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 6,36″. Wszystko to zasilane jest ogniwem o kosmicznej pojemności 5000 mAh.

Tabelka Moto G8 Power



Jakość wykonania oraz design

Telefon wykonany jest bardzo solidnie. Plecki, z widocznymi pod światło “pręgami”, wykonane są z plastiku. Znajdziemy tam aż cztery obiektywy aparatu oraz czytnik linii papilarnych z logotypem producenta. Ramka oddzielająca tył od frontu także jest wykonana z tworzywa. Przyciski na prawym boku mają dobry, wyczuwalny skok. Tutaj nawet przycisk włączania wyróżnia się, poprzez swą strukturę, aby móc go rozpoznać. Na górnej krawędzi znajdziemy złącze Jack 3,5mm, co jest kolejnym, dużym plusem. Po stronie lewej natomiast mamy tackę na dwie karty SIM, bądź jedną SIMkę i kartę microSD. U dołu mamy złącze USB-C, mikrofon do rozmów oraz jeden z głośników. Nie bez powodu informuję o jednym z nich, gdyż telefon ten wyposażony jest… w głośniki Stereo! I tu, po raz kolejny, Motorola pokazuje, że pomimo niskiej ceny, da się zaimplementować technologię z pozoru zarezerwowaną dla droższych urządzeń. Sam materiał nie budzi zastrzeżeń. Nie czuć tandety, a wręcz przeciwnie – Motoroli należy się duży plus za jakość wykonania. W tej cenie ciężko będzie znaleźć coś lepszego pod tym względem.

Ekran

Na froncie urządzenia mamy wyświetlacz typu IPS TFT o przekątnej 6,36″ i rozdzielczości 2300 x 1080 pikseli. Daje nam to zagęszczenie pikseli równe 400 ppi. Jeżeli chodzi o użytkowanie to mam pewne zastrzeżenia. Smartfon dość często wyłapuje przypadkowe dotknięcia, a także potrafi sam wykonać jakąś czynność. Osobiście nie jestem w stanie stwierdzić, czym jest to spowodowane. Tak czy siak przeszkadza to w użytkowaniu i tutaj niestety muszę dać minusa. Należy to jeszcze dopracować. Wracając do kwestii technicznych, mamy tutaj dziurkę na oczko aparatu do selfie. Nie przeszkadza to w użytkowaniu. Dodatkowo, szkło frontowe prawdopodobnie pokryte jest powłoką oleofobową, która spełnia swoje zadanie na odpowiednim poziomie. Nie jest bardzo dobrze, ale też nie ma tragedii.

Bateria

Nasza “Motka” otrzymała ogniwo zasilające litowo-jonowe o pojemności 5000 mAh, co jest naprawdę imponujące. W pełni naładowana bateria wystarcza na około półtora, może dwa dni intensywnego użytkowania. Nawet jeżeli zabraknie nam energii, telefon podładujemy szybką ładowarką TurboPower, która naładuje urządzenie w godzinę i pół, co jest świetnym wynikiem przy tak dużym ogniwie.

Aparat

Telefon ten posiada aż cztery oczka. Główne ma 16 Mpix, przesłonę 1.7 i nagrywa filmy w 4K. Biorąc pod uwagę cenę urządzenia, robi on naprawdę dobre zdjęcia. Ciężko jest cokolwiek im zarzucić, są dobrze doświetlone i efekt ziarnistości jest znikomy. Drugi obiektyw ma 2 Mpix i służy do pomiaru głębi przy zdjęciach portretowych. Te także są okej, aczkolwiek trochę się gubi przy rozmywaniu tła. Trzeci aparat, szerokokątny, ma 8 Mpix i może nagrywać filmy w 1080p. On także robi dobre zdjęcia, z bardzo żywymi kolorami. Ostatni, teleobiektyw, ma 8 Mpix. Ogólnie zdjęcia są zaskakująco dobre zarówno za dnia, jak i w nocy. W smartfonach średniopółkowych nieczęsto się to zdarza, więc należy pochwalić Motorolę za to, co dokonała w tym miejscu.

Czytniki biometryczne

Moto G8 Plus posiada czytnik linii papilarnych na pleckach. Działa on poprawnie. W większości przypadków odblokowuje telefon, ale zdarzają się także sytuacje, gdzie należy powtórzyć czynność.

Oprogramowanie

Urządzenie pracuje ze wsparciem czystego Androida w wersji 10. Niestety, zdarzały się pewne problemy w pracy telefonu, co dało się odczuć. Motka bowiem miała problemy nawet z najprostszymi grami. Co więcej, zdarzało się, że smartfon samoistnie potrafił zmienić głośność w najmniej spodziewanych momentach. Możliwe, że aktualizacja oprogramowania pomoże. Tych przez okres testów nie było, a także nie zapowiadają się w najbliższym czasie. Aplikacje trzymane są w pamięci RAM wystarczająco długo, nie resetują się przy szybkim przełączaniu między nimi.

Wydajność

Biorąc pod uwagę półkę cenową, w którą celuje to urządzenie, wydajność jest jak najbardziej akceptowalna. Test w AnTuTu Benchmark potwierdza to w stu procentach. Wynik w 3DMark także jest na dobrym poziomie, ale przy takiej specyfikacji raczej nie zagramy w bardziej zaawansowane tytuły, gdzie telefon ma problemy nawet z tymi prostszymi.

Łączność

Przez cały okres testów telefon miał bardzo dobrą łączność telefoniczną, jak i GPS. Do modułu Bluetooth także nie mam zastrzeżeń. Sygnał ani razu nie został zerwany, za co smartfon ten otrzymuje kolejnego już plusa. Niestety, nie posiada NFC, co można uznać na minus.

Podsumowanie

Pora na podsumowanie, gdzie pragnę pochwalić Motorolę. Pokazali oni, że da się zrobić telefon, który może spełniać oczekiwania wielu użytkowników za niewielkie pieniądze. Świetny aparat, głośniki stereo, długa praca dzięki dużej baterii… Oczywiście nie jest on pozbawiony wad, ale da się je wybaczyć. Głównie wiążą się one z oprogramowaniem, gdzie może wystarczyć jedna lub dwie aktualizację i wszystko będzie śmigać aż miło.