Redmi K30 Pro to smartfon, który został oficjalnie zaprezentowany dosłownie kilka dni temu i oferuje topową specyfikacją za relatywnie niewielkie pieniądze. Owszem nie są to już takie dobre kwoty jak chociażby w przypadku Pocophone F1 czy poprzednich flagowych modeli Xiaomi, ale mimo wszystko na tle konkurencji Samsunga, LG czy Huawei są one zauważalnie tańsze, a oferują bardzo dobre parametry. Dlatego nie dziwi mnie bardzo dobra początkowa sprzedaż tego modelu.

Według informacji, które opublikowało samo Xiaomi wynika, że sprzedaż Redmi K30 Pro w samych tylko Chinach w ciągu pierwszych 30 sekund sprzedaży (tyle wystarczyło, by wszystkie egzemplarze się rozeszły) wygenerowało przychód 100 milionów juanów. Xiaomi w przypadku wyników przedsprzedaży nigdy nie chwali się konkretnymi cyframi związanymi z ilością sprzedanych urządzeń. Ale można to w miarę dokładnie oszacować. Cena podstawową wersję Redmi K30 Pro to 2999 juanów, natomiast model z mocniejszym zoomem przyjdzie już zapłacić 3999 juanów. Takie kwoty dają przedsprzedaż na poziomie od 25 tysięcy egzemplarzy do 33 tysięcy egzemplarzy. Wynik jest tym lepszy, że takie ilości rozeszły się w 30 sekund od rozpoczęcia sprzedaży urządzeń.

Jak sami widzicie Xiaomi i ich submarka Redmi cały czas biją własne rekordy odnośnie ilości sprzedanych urządzeń. Myślę, że to nie koniec ich możliwości, ale mimo wszystko czekam na informacje związane z globalną premierą i polskimi cenami tego modelu. Od tego będzie też sporo zależało jaki ten model odniesie sukces na świecie i w Polsce. Czekacie na Redmi K30 Pro w Polsce? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: phonearena.com