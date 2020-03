Z jednej strony informujemy o bardzo dobrej sprzedaży najnowszego smartfona od chińskiego producenta, z drugiej strony mamy informacje, co prawda nieoficjalne, ale mówiące o tym, że najnowsze flagowce koreańskiego producenta sprzedają się znacznie gorzej niż poprzednia generacja.

Oczywiście aktualnie na świecie jeśli chodzi o gospodarkę i w ogóle nastawienie społeczne trudno mówić o świetnym okresie. Wielu uważa, że aktualnie zakup drogiego telefonu nie jest sprawą pilną i ma wiele znacznie ważniejszych wydatków. Koszt zakupu Samsunga Galaxy S20 i innych modeli z tej linii waha się od 4000 zł nawet do ponad 6000 zł. Są to duże kwoty, więc nie każdy może sobie pozwolić w tym momencie na taki wydatek. Dlatego nie dziwią mnie przeciekowe informacje, że najnowszy linia sprzedaje się w okolicach 60% ubiegłorocznej generacji flagowców.

Samsung do tej pory już parę dni po oficjalnym debiucie urządzeń na sklepowych półkach chwalił się świetnymi wynikami sprzedaży poszczególnych modeli. W tym roku tego nie zrobił, bo po prostu nie ma czym za bardzo się chwalić. Możliwe, że sprzedaż tego modelu ruszy dopiero gdy całe zamieszanie związane z koronawirusem spadnie, a ludzie powrócą do normalnego trybu pracy. Jak to praktyce będzie okaże się za kilka, może kilkanaście tygodni.

