Galaxy Fold nareszcie z Androidem 10!

NIby wcześniej, ale i tak za późno...

Najdroższy smartfon w ofercie koreańskiego giganta swoją premierę miał we wrześniu zeszłego roku. Galaxy Fold jest pierwszym w swoim typie urządzeniem w portfolio Samsunga, dzięki czemu stanowił on pewnego rodzaju główny produkt pokazowy producenta. Samsung Galaxy Fold w chwili obecnej kosztuje 9000zł na stronie Samsunga. Ogromna cena jak za smartfon, czy zatem nie uważacie, że użytkownik tak wycenionego urządzenia powinien oczekiwać dobrego wsparcia w postaci szybkich aktualizacji?

Sytuacja nie jest tak kolorowa, bo dopiero wczoraj (26.03.2020) Samsung rozpoczął stopniowe udostępnianie aktualizacji do Androida 10 dla Folda. A to i tak wcześniej niż się spodziewano, ponieważ Koreańczycy planowali wypuścić update w kwietniu. Wiele smartfonów Samsunga zdążyło już do tej pory otrzymać aktualne wydanie Androida wraz z nakładką OneUI 2.0. Do tej pory do Folda docierały jedynie poprawki bezpieczeństwa, więc jest to jego pierwsza większa aktualizacja. Plan wydawniczy Samsunga nieco dziwi. Po pół roku od premiery Folda dostaje on OneUI 2.0, kiedy już od ponad miesiąca mamy wersję 2.1.

Firmware w nowej wersji F900FXXU3BTCD udostępniony został na początku we Francji dla modelu Folda w wersji 4G. Update wprowadza Androida 10, nakładkę OneUI w wersji 2.0 oraz poprawki bezpieczeństwa z Marca 2020. Model 5G powinien także otrzymać aktualizację w ciągu kilku dni. Samsung postanowił zacząć od Francji, inne kraje także powinny najbliższym czasie otrzymać aktualizację, jest ona udostępniana stopniowo.