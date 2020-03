Samsung to jeden z nielicznych producentów, który wszelkie nowości związane ze swoim najnowszym smartfonem/flagowcem implementuje w stosunkowo krótkim czasie w ubiegłorocznych modelach. Tak się dzieje w przypadku koreańskiego producenta, który raz z kolei za co należy się duży plus.

Aktualizacja waży około 1,5 GB i zawiera całkiem sporą ilość nowości. Po pierwsze prócz kwietniowej paczki zabezpieczeń zyskujemy najnowszą wersję nakładki systemowej czyli One UI 2.1, a w niej właśnie szereg nowości. Zmiany dotyczą przede wszystkim aparatu i jego oprogramowania. Posiadacze Galaxy S10, Galaxy S10+ czy Galaxy Note 10 zyskają ulepszony tryb nocny. Dzięki temu zdjęcia przy gorszych warunkach oświetleniowych powinny być znacznie lepsze. Do tego tryb profesjonalny do nagrywania filmów. Nowością są też inteligentne opcje w Galerii, dzięki Clean View będziemy mogli szybko pogrupować w jedną kategorię kilka ujęć tego samego przedmiotu. Pojawia się również opcje Szybkie udostępnianie i Udostępnianie Muzyki. Obie opcje umożliwią łatwiejsze dzielenie się multimediami ze swoimi znajomymi. Szerzej poszczególne nowości opiszę, gdy będę miał okazję je przetestować na swoim Galaxy S10.

Jak sami widzicie nowości jest całkiem sporo, jak w praktyce to wszystko będzie działać na telefonach z ubiegłego roku Samsunga przekonamy się w najbliższym czasie. Jak na razie jeszcze system aktualizacji jeszcze się w Polsce nie rozpoczął, ale na świecie już tak, więc to kwestia kilku najbliższych dni by paczka z najnowszą łatką pojawiła się u Was na telefonie.

Źródło: informacja prasowa