Powiem szczerze, że trochę mi w ostatnim czasie brakuje odwagi u producentów sprzętu mobilnego. Bowiem wiele konstrukcji, które pojawiają się aktualnie na sklepowych półkach to zdecydowanie kopie urządzeń z wcześniejszych lat. Brak w nich nieco większej innowacji, a tak dostajemy jedynie drobne modyfikacje, które niespecjalnie wprowadzają coś nowego. Huawei od czasu do czasu stara się nas pozytywnie zaskoczyć, a najnowsze przecieki związane z Huawei Mate 40 Pro dają nadzieję, że nowy flagowiec chińskiego producenta będzie naprawdę ciekawą propozycją.

Już w tytule całego newsa informuje Was o dodatkowym ekranie w Huawei Mate 40 Pro, jednak gdzie on ma zostać zaimplementowany? Jeśli pamiętacie wygląd plecków Huawei Mate 30 Pro to z całą pewnością kojarzycie charakterystyczny pierścień wokół głównych aparatów. W przypadku tegorocznej odsłony tych flagowców właśnie ten ring ma być wykorzystany jako dodatkowy wyświetlacz. Jakie funkcje będzie można mu przypisać? Co najmniej kilka, według przeciekowych informacji między innymi jesteśmy w stanie chociażby sterować głośnością dźwięku w telefonie, zoomować obraz, ale może również działać jak dioda powiadomień nawet z wyświetlaniem numeru telefonu, który właśnie do Ciebie dzwoni.

Gdy pierwszy raz zobaczyłem takie rozwiązanie byłem mocno sceptyczny, jednak gdy dodamy do tego masę zastosowań, a pewnie te powyższe to tylko wierzchołek góry lodowej tak wydaje się całość bardzo ciekawa, a przy tym funkcjonalna. Oczywiście jak na razie są to tylko przeciekowe informacje bazujące na patentach Huawei, jednak daje to już pewnego rodzaju nadzieję, że podobne rozwiązania znajdą się w finalnej wersji smartfona. A Wy czekacie na takie rozwiązania?

Źródło: gsmarena.com