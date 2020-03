Wydawałoby się, że dobie pandemii koronawirusa będziemy mieć dla Was zdecydowanie mniej dobrych informacji na temat nowych premier urządzeń mobilnych. Jednak najwięksi producenci nie rezygnują ze swoich nowych urządzeń, jedynie zmienia się forma ich oficjalnej prezentacji. Do tej pory były to przede wszystkim duże konferencje czy eventy, teraz całość przeniosła się do internetu, dzięki czemu każdy z nas ma okazję śledzić takie wydarzenie na żywo. Wczoraj odbyła się konferencja Xiaomi, gdzie oficjalnie poznaliśmy nowego króla średniej półki cenowej czyli Redmi Note 9S.

O tym modelu było głośno już od pewnego czasu. Jakie nowości przynosi ze sobą najnowsza generacja tych urządzeń? Zacznijmy od wyświetlacza, ten będzie sporych rozmiarów bowiem 6,67 cala z niewielkim otworem w górnej części wyświetlacza. Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass, a frontowy obiektyw ma matrycę 13 Mpx. Sercem urządzenia został Snapdragon 720G to układ, który znajduje się wydajnościowo pomiędzy Snapdragonem 665 a Helio 90T, które znajdują się odpowiednio w Redmi Note 8T, a Redmi Note 8 Pro. Pamięci RAM w zależności od wersji będzie 4 GB lub 6 GB, a wbudowanej pamięci wewnętrznej z kolei 64 GB lub 128 GB. Jeśli chodzi o aparat mamy poczwórny główny obiektyw o „oczkach” 48 Mpx, 8 Mpx ultraszerokokątny, 5 Mpx makro i 2 Mpx do głębi. Myślę, że taki zestaw powinien wystarczyć do robienia bardzo przyzwoitych zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 5020 mAh, którą będzie można naładować przy pomocy technologii szybkiego ładowania czyli Quick Charge 3.0. Mamy również wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, a także slot na kartę pamięci microSD.

Co do cen jak na razie nie znamy tych europejskich, a tym bardziej polskich jednak za granicą można kupić ten model za około 210 dolarów. Jednak w dobie tak szybko zmieniających się kursów walut trudno stwierdzić jaka będzie finalna cena w złotówkach. Najpewniej w okolicy 1000 zł za podstawową wersję. Na potwierdzenie tych danych musimy zaczekać do oficjalnej prezentacji modelu na polskim rynku.

Źródło: informacja prasowa