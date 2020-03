Ceny telefonów ciągle idą w górę, jeszcze kilka lat temu miałem okazję kupić najnowszego wówczas HTC Desire za około 2100 zł. To wtedy był jeden z najdroższych smartfonów na rynku, a dzisiaj za flagowce w podstawowej wersji trzeba nieraz zapłacić i dwa razy tyle. Część z nas nie szuka konkretnej firmy czy marki. Szukamy rozwiązania, które będzie dostarczać nam największej wydajności, a przy tym całość będzie można kupić w rozsądnej cenie. Dzisiaj takim rozwiązaniem często są chińskie marki i wśród z całą pewnością znajduje się Xiaomi. Do portfolio submarki Redmi trafił właśnie Redmi K30 Pro. Jaką oferuje specyfikację?

Przede wszystkim zacznijmy od ekranu. Ten ma przekątną 6,67 cala i działa z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Nie mam notcha, czy dziurki w wyświetlaczu, przednią kamerkę do selfie umieszczono na krawędzi urządzenia z której wyjeżdża sama kamerka. Sercem telefonu jest najmocniejszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 865 wraz z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Jest ona LPDDR 5, a pamięć wewnętrzna to UFS 3.1. Jak przystało na flagowca chiński producent zdecydował się na implementację modem 5G. Wielu interesuje aparat dodany do tego modelu. Mamy sumarycznie pięć główny obiektywów. Ten najmocniejszy to 64 Mpx oczko z nagrywaniem 8K, kolejny to ultraszerokokątny 13 Mpx, teleobiektyw 8 Mpx, dodatkowo makro 5 Mpx i służący do łapania głębi 2 Mpx. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 4700 mAh, którą naładujemy za pomocą technologii szybkiego ładowania o mocy 33 W.

Cena Redmi K30 Pro zaczynają się od około 2000 zł, jednak mówimy tutaj o bardzo przybliżonej cenie, bowiem do momentu w którym telefon oficjalnie nie zadebiutuje na sklepowych półkach ciężko powiedzieć w jakiej cenie go dostaniemy.

