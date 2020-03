Gry komputerowe na przestrzeni ostatnich tygodni zyskały na popularności, to przede wszystkim ze względu na fakt, że wiele osób siedzi aktualnie na kwarantannie, lub nie ma zajęć w szkole czy na uczelni przez co zabijają wolny czas grając w gry. Jednak w ostatnim czasie premier produkcji jest znacznie mniej, ale jak już coś się pojawia jest warte zauważania. Jedną z gier, która oficjalnie została zaprezentowane na system sygnowany zielonym robocikiem już jakiś czas temu jest produkcja rodzimego studia Gwint. Ta po wielu miesiącach oczekiwania pojawiła się na naszych smartfonach.

Czym jest Gwint? Początkowo była to gra, którą można nazwać jedną z wielu mechanik związanych z grą komputerową Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jednak mechanika ta została tak lubiana przez samych graczy, że Ci zaczęli pisać o petycję by stworzyć pełnoprawną grę tego rodzaju. I tak powstał Gwint, czyli gra karciana początkowo z bardzo prostą mechaniką rozgrywki w późniejszym okresie całość została mocno rozbudowana, aż gra zaczęła się pojawiać na pozostałych platformach czyli prócz komputerów również konsole Playstation 4 czy Xbox One. Nie tak dawno gra trafiła na Ios, a teraz przyszła kolej na użytkowników systemu sygnowanego zielonym robocikiem.

Jak gra sprawuje się na Androida najpewniej opiszę w osobnym tekście, gdy zagram na smartfonie więcej partyjek. Ale to co warte jest uwagi już na samym początku. Gra jest w pełni zlokalizowana, a przy tym zupełnie za darmo. Oczywiście pojawiają się mikropłatności, ale nie są one aż tak nachalne jak inne w tego typu grach.

Gracie w Gwinta na Androida czy na iOS? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: własne