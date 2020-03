Apple w roku 2020 planuje poczynić kilka innowacji. W chwili obecnej z niecierpliwością oczekujemy rzekomego iPhone 9 vel iPhone SE2, lecz na największe zmiany przyjdzie nam poczekać do września. Niedawno jednak nieoczekiwanie nastąpiła mała zmiana w portfolio Apple.

Obstawiając jakie nowe urządzenie od Apple trafi najszybciej na rynek w 2020 roku większość osób obstawiałaby iPhone 9, inaczej nazywanego iPhone SE2. Ma to być następca iPhone’a SE, który zyskał ogromną rzeszę fanów za sprawą niewielkich rozmiarów obudowy, a także designu zaczerpniętego z iPhone 5/5s. Wiemy już o nim sporo, lecz to nie on trafił jako pierwszy do portfolio producenta z Cupertino w 2020 roku.

W ostatnich dniach nastąpiły lekkie zmiany na stronie producenta. Pierwszą nowością jest „nowy” MacBook Air. W 2018 roku producent wypuścił następcę uwielbianego MacBook’a Air – sam użytkuję nowy model od około pół roku i uważam, że zmiany poczynione w nowej generacji są znaczące i poprawiają komfort użytkowania. W marcu 2020 roku producent zdecydował się na wprowadzenie kilku zmian w tym modelu. Pierwszą kluczową zmianą są nowe procesory Intel Core 10. generacji. Dostępne wersje to:

Dwurdzeniowy Intel Core i3, taktowanie 1,1 GHz (Turbo Boost do 3,2 GHz);

Czterordzeniowy Intel Core i5, taktowanie 1,1 GHz (Turbo Boost do 3,5 GHz);

Czterordzeniowy Intel Core i7, taktowanie 1,2 GHz (Turbo Boost do 3,8 GHz);

Do najnowszego modelu możemy wybrać 8 lub 16 GB pamięci RAM, oraz od 256 GB do nawet 2 TB dysku SSD.

Kolejną kluczową zmianą w tej generacji jest klawiatura nożycowa, znana z najnowszego MacBook’a Pro 16. Ma to być spora zmiana polepszająca komfort pisania, a do tego mniej awaryjna od dotychczasowej klawiatury motylkowej.

MacBook Air z 2020 roku jest zatem jedynie odświeżeniem dotychczasowej generacji, lecz zmiany poczynione w nim należy zaliczyć na plus. Po tej stronie znalazła się także cena, gdyż najtańsza wersja kosztuje… o 500 złotych mniej od dotychczasowej! Podstawowa wersja MacBook’a Air to wydatek rzędu 4999 zł, a za najlepiej wyposażony egzemplarz przyjdzie nam zapłacić… 11249 zł.

„Nowy” MacBook Air jest zatem dobrym krokiem ze strony producenta i wróżę mu jeszcze większy sukces niż dotychczasowej generacji.

Źródło: Apple