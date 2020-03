W obecnych czasach podstawowymi narzędziami pracy dla każdego są przede wszystkim smartfon i laptop bądź komputer. Na rynku znajdziemy także tablety, które swoją funkcjonalnością mają zastąpić komputer. Dziś porozmawiamy o kolejnym z nich.

Apple w marcu 2020 roku wypuściło na rynek dwie nowości. Pierwszą jest „nowy” MacBook Air, który został odświeżony względem dotychczasowej generacji. Druga nowość nastąpiła w segmencie iPad’ów – do portfolio trafił „nowy” iPad Pro.

Po raz kolejny należy wziąć słowo „nowy” w cudzysłów, gdyż jest to jedynie odświeżona wersja dotychczasowego iPad’a Pro. Tym razem Apple będzie promować ten produkt jako „Twój nowy komputer”. Producent twierdzi, iż iPad Pro jest bardziej wydajny niż niejeden komputer czy laptop. Zastosowano tutaj najnowszy procesor Apple A12Z Bionic. Lecz poza procesorem iPad kusi także… klawiaturą. Opcjonalnym akcesorium do iPad’a Pro jest najnowsza pełnowymiarowa klawiatura Magic Keyboard. Po zamontowaniu w niej tabletu „unosi” się on nad klawiaturą i pozwala na ustawienie go pod odpowiednim kątem. Klawiatura posiada także klasyczny gładzik i port USB-C.

Sam iPad Pro zachęca także dwoma ulepszonymi elementami. Pierwszym jest ekran, który rzekomo ma być najlepszym zastosowanym dotychczas w urządzeniu mobilnym. Jest to Liquid Retina o maksymalnej jasności 600 nitów, częstotliwości odświeżania 120 Hz i gamie kolorów P3. Pozostaje liczyć, że takie parametry będzie posiadać wrześniowy iPhone 12 Pro. Drugą nowością jest potrójny aparat zaczerpnięty z iPhone 11 Pro. Główny moduł to 12 Mpx, a drugi dodatkowy to szerokokątny 10 Mpx. Zmianą jest jednak trzeci moduł – jest to Skaner LiDAR (Light Detection and Ranging). Technologia polega na określaniu odległości poprzez pomiar czasu, przez jaki światło dociera do obiektu i odbija się od niego. Według Apple taką technologię wykorzystuje np. NASA na misjach na Marsie. Moduł w tym tablecie ma jednak pomagać przy używaniu wirtualnej rzeczywistości – jest to związane z wizją Tima Cook’a, który widzi w wirtualnej rzeczywistości przyszłość technologii.

Jednak w przypadku tego producenta największą zaporą jest cena. Podstawowa wersja iPad’a Pro 11-calowego to wydatek rzędu 3899 zł, natomiast 12,9-calowy kosztuje od 4899 zł. Jeżeli jednak iPad Pro ma być „komputerem”, to należy do niego dokupić nową klawiaturę, której cena wynosi 1499 zł (wariant 11 cali) lub 1699 zł (12,9 cala). Zatem za 11 calowy iPad Pro z klawiaturą kosztować będzie 5398 zł, a za najwyższą wersję iPad’a Pro 12,9 cali z klawiaturą zapłacimy 9868 zł. iPad Pro jest zatem dobrym następcą dotychczasowego modelu i posiada ciekawe nowości.

Źródło: Apple