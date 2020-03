Czy najnowsze dziecko Samsunga, spełni oczekiwania miłośników technologicznych nowinek? Dowiedz się, czym zaskakuje ten model i gdzie można go dostać?

Wysoce zaawansowana technologicznie seria Samsung Galaxy S20

Rok 2020, to ogromny sukces marki Samsung. Na rynku pojawiły się 3 modele smartfonów z rodziny Galaxy S20, które pod wieloma względami wyprzedzają swoich poprzedników. Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra, to telefony klasy premium, w których dopracowano mnóstwo szczegółów. W efekcie tego, korzystanie z każdej ich funkcji jest niezwykle łatwe i przyjemne. Różnice między poszczególnymi modelami są niewielkie. Dotyczą gabarytów oraz drobiazgów w specyfikacji.

Najbardziej charakterystycznym dla tej serii jest absolutnie najlepszy ekran wśród smartfonów oraz aparat i jego możliwości. Nagrania wideo można śmiało porównywać do tych, kręconych topowym iPhonem.

Przyjrzyjmy się bliżej modelowi Galaxy S20 Ultra. Na czym polega jego fenomen i jak wygląda kwestia jego wytrzymałości?

Galaxy S20 Ultra – płaski ekran AMOLED

Już na pierwszy rzut oka można zrozumieć, czym ekran Dynamic AMOLED montowany w tym smartfonie, różni się od innych. Jakość obrazu jest niewiarygodnie czysta, a barwy idealnie nasycone. Oglądając zdjęcia można mieć wrażenie, jakby się patrzyło na realny kadr przez szybę, nie zaś fotografię wyświetlaną na urządzeniu. Zawdzięczamy to płynnemu odświeżaniu na 120 Hz.

Tym, co wyróżnia ten ekran, jest również jego niemal płaska linia. Kształt ten ogranicza przypadkowe kliknięcia, jakie zdarzają się w modelach zbyt mocno zakrzywionych. Telefon dobrze leży w dłoni, nie wyślizguje się z niej, a zatem śmiało można powiedzieć, że cecha ta podnosi komfort użytkowania urządzenia.

Model Ultra jest posiadaczem największego wyświetlacza Infinity-O w całej rodzinie. Jego przekątna ma długość 6,9 cala. Dokładne wymiary, to: 166,9 x 76 x 8,8 mm, waga 220 gramów. Choć przy pomiarze nie uwzględniono zaokrąglonych narożników, brak ramek sprawia, że ekran jest naprawdę ogromny. Oglądanie na nim filmów, czy gier, zapewnia niesamowite wrażenia.

Rewelacyjne zdjęcia 108 MP i filmy 8K wykonane S20 Ultra

Fotografie wykonywane Samsungiem Galaxy S20 Ultra sprawiają, że oczy widza robią się ogromne z podziwu. Aparat główny posiada rozdzielczość 108 MP, z pikselami 0,8µm. Automatyczny HDR pozwala robić zdjęcia nawet w trudnych okolicznościach. Doskonale radzi sobie z właściwym doświetleniem kadru niezależnie od zastałych warunków. Pozostałe obiektywy, to ultraszerokokątny 12 MP F2,2 i teleobiektyw 48 MP wyposażony w 10-krotny zoom hybrydowy oraz totalnie zaskakujący 100-krotny zoom cyfrowy Super Resolution. Model Ultra może się poszczycić posiadaniem sensora 3D ToF, który cechuje wyjątkowa szybkość pracy. Pozwala on na śledzenie obiektów poruszających się w kadrze.

Miłośnicy selfie również będą usatysfakcjonowani. Parametry przedniego aparatu zapewniają bardzo wysoką jakość: 40 MP, 0,7 um, F2,2, autofokus.

Filmy w S20 Ultra nagrywane są w 8K przy zastosowaniu rewelacyjnej stabilizacji obrazu. Funkcja Single Take pozwala na robienie seryjnych zdjęć i kręcenie filmików tak, by można było wybrać potem najlepsze ujęcia. Pamięć 128 GB, z możliwością rozszerzenia do 1 TR z powodzeniem pomieści wiele Twoich plików. Dostęp do sieci 5G, to także cecha ogromnie wyróżniająca ten model na tle innych. Dzięki niej, przesyłanie filmów i plików zdjęciowych odbywa się w ekspresowym tempie. Jest to rewolucja w zakresie transferu danych w krótkim czasie i niesie ogromny potencjał w rozwoju przyszłej technologii.

Jak wypadły testy wytrzymałości modelu Samsung S20 Ultra?

Kupując telefon z górnej półki, warto mieć pewność, że nie zniszczy się on przy pierwszym upadku na chodnik. Dlatego jeszcze zanim smartfon wejdzie do sklepów, zostaje poddany istnym torturom. Są wśród nich m.in.: skrobanie nożem, przypalanie, wyginanie i podtapianie. W efekcie tych testów, możemy zapewnić, że Samsung Galaxy S20 gotów jest na najbardziej dzikie przygody. Osiągnął bardzo dobre wyniki w testach skali twardości Mohsa, pozostał nieugięty i nie dał się też wodzie. Zanurzony na głębokości 1,5 m na 30 min. nie wykazywał żadnych dysfunkcji.

Dostępność Samsunga Galaxy S20

Ten model smartfona oficjalnie zawitał na naszym rynku 13.03.2020. Już wcześniej jednak można było dostać S20 Ultra na Allegro. Jego koszt oscyluje w okolicy 6 tys. zł. Prognozy specjalistów, dotyczące sprzedaży tego telefonu są niezwykle optymistyczne, szczególnie, że już teraz cieszy się on znaczącym zainteresowaniem.

Jest to smartfon dla osób, dla których priorytetem jest jakość obrazu. Bezkonkurencyjne w świecie smartfonów zdjęcia i filmy, jakie wychodzą z tego urządzenia, dają poczucie, że oto dokonano milowego kroku w zakresie technologii. Model ten pokochają osoby z klasą, które cenią sobie perfekcjonizm, dbałość o detale i oczywiście luksus.