Zeszłoroczna seria Galaxy A przyniosła Samsungowi ogromną rzeszę fanów. Bez wątpienia największą popularnością cieszył się model Galaxy A50 – stał się on jednym z najpopularniejszych smartfonów zarówno na świecie jak i w Europie.

Na ten rok producent zaprezentował do tej pory dwóch kontynuatorów popularnej rodziny. Dziś pod lupę weźmiemy największy model z serii – Samsung Galaxy A71. Sprawdźmy zatem co Koreańczycy zaoferowali nam w tym roku.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Rozpoczynając recenzję muszę powiadomić, iż do testów dostałem jedynie telefon – nie otrzymałem zestawu sprzedażowego. Z tego względu nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat dołączanego akcesorium. Ze stron sklepów z elektroniką wiadomo mi jedynie, iż w pudełku poza telefonem ma znajdować się ładowarka wraz z kablem USB-C, oraz słuchawki.

Zajmijmy się zatem specyfikacją smartfona. Na duży plus należy zaliczyć wyświetlacz 6,7 cala wykonany w technologii Super AMOLED Plus. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 730 wspierany przez 6 GB pamięci RAM, a także 128 GB dysku (ok. 110 GB dla użytkownika). Aparat tylny jest poczwórny, a głównym obiektywem jest Samsung S5KGW1 o rozdzielczości 64 Mpx i przysłonie f/1.8. Ciekawie zapowiada się także bateria 4500 mAh wspierająca szybkie ładowanie 25W. Całość zapowiada się zatem bardzo ciekawie.

Jakość wykonania i design

Wykonanie jest elementem, do którego często można się przyczepić w średniopółkowcach Samsunga. A71 również nie obroni się przed krytyką – plecki i ramka zostały wykonane z plastiku, który nie przystoi smartfonowi w tej cenie. Front pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3.

Oglądając urządzenie dookoła u dołu znajdziemy porty MiniJack 3,5 mm i USB-C. Na prawym boku umieszczono przyciski do regulacji głośności, a także włącznik. Górna ramka pozostała pusta, natomiast z lewej strony wyciągniemy tackę na dwie karty nanoSIM + dodatkową kartę MicroSD o pojemności maksymalnej 512 GB.

Czas zatem na omówienie designu, a tutaj producent „odrobił lekcje”. Front pokrywa ogromny wyświetlacz z cieniutkimi ramkami bocznymi i górną. Przy górnej krawędzi na środku umieszczono otwór z aparatem do selfie, natomiast dolny podbródek jest nieznacznie grubszy od ramek bocznych. Z przodu A71 wygląda zatem futurystycznie i świeżo.

Tył także przypadnie do gustu wielu użytkownikom. W oczy rzuca się wyspa z aparatami, która jest dość świeżym trendem zapoczątkowanym przez najnowsze iPhone’y z serii 11. Plecki w białej wersji kolorystycznej posiadają wzór drobnych pasków, które dodatkowo tworzą geometryczne wzory podobne do tych w Samsungu Galaxy A30s. Smartfon pod światłem łapie ładne tęczowe refleksy i mieni się wieloma kolorami.

W efekcie Samsung Galaxy A71 jest smartfonem ładnym, a do tego wyglądającym nowocześnie. Design nie pozostawia zastrzeżeń, a wielu osobom smartfon przypadnie do gustu.

Wyświetlacz

Samsung od zawsze wyposażał swoje średniaki w dobrej jakości wyświetlacze. Galaxy A71 w tym aspekcie może się poszczycić – ogromny wyświetlacz 6,7 cala o rozdzielczości 1080 x 2400 px ma proporcje 20:9, a zagęszczenie pixeli wynosi 393 ppi. Ponad 87% frontu pokrywa wyświetlacz.

Najmocniejszą zaletą tego ekranu jest jednak matryca Super AMOLED Plus. Jej parametry są genialne – wyświetlane barwy są żywe i nasycone, a czernie perfekcyjne. W ustawieniach znajdziemy oczywiście możliwość regulacji parametrów. Na plus zaliczam także wysoką jasność maksymalną, oraz niską minimalną.

W efekcie A71 posiada jeden z najlepszych wyświetlaczy w swojej klasie, a w połączeniu z trybem ciemnym całość prezentuje się znakomicie.

Bateria

Na pierwszy rzut oka bateria wygląda okazale – smartfon napędza ogniwo o pojemności 4500 mAh. Taka pojemność przy moim intensywnym trybie pracy zapewniała solidny jeden dzień pracy, a zatem mniej wymagający użytkownicy bez problemu osiągną dwa dni pracy.

Z racji braku jakiejkolwiek ładowarki w testowym zestawie nie mogę się wypowiedzieć na temat zasilacza z pudełka. Wiadomo jednak, iż smartfon wspiera szybkie ładowanie 25 W.

Aspekt ten wypadł zatem dość standardowo ze względu na duży rozmiar wyświetlacza.

Aparat fotograficzny

Czas zatem na omówienie jednego z najważniejszych aspektów smartfona. Na tylnej „wysepce” znajdziemy poczwórny aparat – główny obiektyw Samsung S5KGW1 ma rozdzielczość 64 Mpx i przysłonę f/1.8. Dodatkowe trzy obiektywy to: szerokokątny 12 Mpx f/2.2 o polu widzenia 123°, czujnik głębi 5 Mpx f/2.2 i aparat macro 5 Mpx f/2.4.

Interfejs aplikacji jest dość rozbudowany – obok trybów znajdziemy przełącznik pomiędzy aparatem głównym a szerokokątnym, oraz włącznik optymalizatora scenerii (włączony jest on domyślnie). Przy kręceniu wideo na pasku trybów dołącza włącznik stabilizacji obrazu. Smartfon posiada kilka trybów, m.in.: Noc, Makro, Pro czy Żywność.

Czas zatem na omówienie jakości zdjęć dziennych. Mam tutaj jedną uwagę – automatycznie jest tutaj włączony optymalizator scenerii, który ja pozostawiłem włączony, a tak najpewniej poczyni większość użytkowników. W efekcie zdjęcia są bardzo szczegółowe i pełne detali, ale ich kolory są lekko przesycone i zbyt „bajkowe”. Jednak większość osób zapewnie będzie woleć takie bardzo żywe barwy – w innym przypadku pomoże wyłączenie optymalizatora. Pochwalić muszę Live Focus – to „samsungowa” nazwa na tryb portretowy – gdyż bardzo celnie odcina pierwszy plan od tła. Obiektyw macro także wypadł bardzo dobrze – z wiosennymi baziami poradził sobie znakomicie. Zatem w dzień Galaxy A71 nie zawodzi i pozwoli stworzyć dobrej jakości zdjęcia.

W nocy niestety Samsung Galaxy A71 pokazuje z jakiego segmentu pochodzi. Przy użyciu trybu Noc zdjęcia wychodzą dość jasne i zobaczymy na nich sporo detali. Jednak z powodu braku stabilizacji obrazu zdjęcia są nie do końca ostre, a krawędzie są rozmazane. Całościowo zatem zdjęcia nocne nie są najlepszej jakości, ale nie jest to również najniższy poziom.

A71 nagrywa filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K i jedynie w 30 kl./s (nie licząc slow-motion). Na pasku włączników znajdziemy elektroniczną stabilizację obrazu, lecz obniża ona jakość filmów do FHD. Możliwe jest także nagrywanie obiektywem szerokokątnym, lecz obiektywów nie można zmieniać podczas nagrywania. Filmy w najwyższej rozdzielczości są płynne, szczegółowe i pełniutkie detali, mają także ładne nasycone kolory. Jedynym ich problemem jest brak stabilizacji i widoczne drgania dłoni. Po włączeniu stabilizacji szczegółowość spada, lecz drgania są znacząco zredukowane. Wśród trybów znajdziemy także Zwolnione Tempo i Bardzo Zwolnione Tempo – maksymalne spowolnienie do 240 kl./s. Filmy zatem wypadają pozytywnie.

Frontowy obiektyw to Sony IMX616 o rozdzielczości 32 Mpx i przysłonie f/2.2. W aplikacji znajdziemy kilka możliwości upiększenia, a także filtry. Z jakości zdjęć selfie można być zadowolonym – są szczegółowe i pełne detali, kolory są odwzorowane naturalnie, a odcinanie tła od pierwszego planu jest celne. Takie efekty na pewno zadowolą osoby wrzucające takie zdjęcia np. na Instagrama.

Podsumowując zatem aspekt aparatu, A71 może pochwalić się dobrym aparatem, który w dzień „czyni cuda”, a w nocy także nie zawodzi. Większość osób będzie z takiego poziomu zadowolona.

Zabezpieczenia biometryczne

Zgodnie z obecnie panującym trendem Galaxy A71 posiada dwie możliwości zabezpieczenia dostępu. Pierwszą jest czytnik linii papilarnych zatopiony w ekran urządzenia. Znajduje się on na odpowiedniej wysokości, a do tego miejsce do przyłożenia palca jest wyświetlane przez funkcję always-on-display. Jego szybkość jest wystarczająco dobra i po aktualizacji nie mam tutaj żadnych zarzutów.

Smartfon możemy także zabezpieczyć za pomocą wizerunku twarzy. Na plus zaliczam możliwość wybudzenia po wykryciu podniesienia. Szybkość także po aktualizacji jest wyższa i cały proces jest dość sprawny.

Oceniając całościowo, zabezpieczenia biometryczne w A71 po aktualizacji działają sprawnie i nie sprawiają problemów w codziennym użytkowaniu.

Oprogramowanie

Jak przystało na tegoroczne urządzenie, Samsung Galaxy A71 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10, przykrytego nakładką systemową One UI w wersji 2.0. Na chwilę przed końcem testu smartfon otrzymał sporą aktualizację. Jej efektem są świeże poprawki bezpieczeństwa – z 1 lutego 2020 roku – i usprawnienie zabezpieczeń biometrycznych.

One UI według mnie wędruje w dobrą stronę, a w wersji 2.0 użytkowanie A71 było dla mnie przyjemnością. Interfejs ten mocno ingeruje w wygląd klasycznego systemu Android i daje szerokie możliwości personalizacji smartfona.

Na uwagę zasługują tutaj takie funkcje jak:

Gesty systemowe – zmieniono je na takie same jak np. w Xiaomi czy Huawei;

Ekran krawędziowy – funkcja znana z flagowców Samsunga z zagiętym po bokach wyświetlaczem. Pozwala wysunąć z krawędzi belkę z przydatnymi skrótami, kontaktami itp.;

Tryb ciemny – przy ekranie AMOLED czarne tła wyglądają znakomicie;

Always-on-display z wieloma możliwościami personalizacji;

Mój sejf – przestrzeń zabezpieczana odciskiem palca, w której możemy przechować ważne dane i zabezpieczyć do nich dostęp;

Bixby Routines – tutaj możemy zaprogramować smartfon, aby w konkretnej lokalizacji lub o ustalonej godzinie wykonywał jakąś czynność, np. wyciszenie powiadomień w miejscu pracy.

Funkcji w One UI jest naprawdę sporo i interfejs przypadnie do gustu fanom personalizacji swojego smartfona. Najnowsza wersja jest przyjemna w użytkowaniu i rozwijana jest w dobrym kierunku.

Wydajność

Sercem A71 jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730 wykonany w procesie 8 nm, którego maksymalne taktowanie wynosi 2,20 GHz. Układ graficzny to Adreno 618, a do procesora dołączono 6 GB pamięci RAM, oraz 128 GB dysku (ok. 110 GB na dane użytkownika). Taki zestaw osiąga ponad 270000 punktów w AnTuTu, natomiast w Geekbench 5 wyniki to: Single-Core ok. 520 i Multi-Core ok. 1600.

Screenshot_20200316-190516_AnTuTu Benchmark



Screenshot_20200316-190450_AnTuTu Benchmark



Screenshot_20200316-190446_AnTuTu Benchmark



Screenshot_20200316-190424_Geekbench 5



Screenshot_20200316-190415_Geekbench 5



Patrząc jedynie na kulturę pracy smartfon jest bardzo szybki i nie sprawia zbyt wielu problemów. W codziennym użytku nie zauważymy spadków wydajności, przełączanie pomiędzy aplikacjami jest płynne, a klatkowania animacji nie występują praktycznie wcale. Smartfon epizodycznie łapie przycinki, lecz tutaj obwiniałbym raczej nakładkę producenta. Granie w bardziej zaawansowane gry nie stanowi zbyt dużego problemu dla smartfona – rozgrywka jest płynna i przyjemna.

Wydajność jest zatem bardzo wysoka i nie pozostawia zbyt wielu zarzutów. Zwrócić należy jednak uwagę, iż w tej cenie możemy znaleźć dużo bardziej wydajne smartfony.

Dźwięk

Smartfon posiada u dołu klasyczne złącze MiniJack i pojedynczy głośnik. W ustawieniach znajdziemy ręczny korektor, a także funkcję Dolby Atmos. W efekcie możemy dopasować dźwięk pod własny gust.

W efekcie smartfon po podłączeniu słuchawek gra bardzo dobrze, dźwięk jest przyjemny dla uszu, a do tego usłyszymy wysokie i niskie tony. Głośnik zewnętrzny jest natomiast przeciętny – usłyszymy tutaj wysokie i niskie tony, lecz całościowo barwa jest zwyczajna.

W efekcie A71 gra całkiem okej i na słuchawkach taka barwa będzie zadowalająca dla większości osób.

Łączność

Smartfon posiada dwuzakresowy moduł Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 i 5 GHz). Smartfon podczas testów nie sprawiał problemów z działaniem internetu. Rozmowy telefoniczne również były przyjemne i bezszelestne. Na pokładzie jest też NFC i Bluetooth 5.0.

Podsumowanie

Samsung Galaxy A71 to dobrej jakości smartfon z wyższego segmentu średniej półki. Posiada on wiele plusów, którymi bez wątpienia są: nowoczesny design, piękny ekran czy mocny procesor. Niestety, w chwili obecnej smartfon dostępny jest w kosmicznej cenie – za 2000 zł możemy znaleźć znacznie lepsze urządzenia, z którymi A71 nie ma szans zwyciężyć.

Podsumowując zatem, Samsung Galaxy A71 jest świetnym smartfonem, z którego korzystało mi się bardzo przyjemnie, lecz póki cena nie spadnie o 400-500 zł ten zakup nie jest opłacalny.

A co Wy sądzicie na temat Samsunga Galaxy A71? Czy przypadł Wam do gustu jego nowoczesny design? Zachęcam do pozostawienia opinii w komentarzu. Do zobaczenia niedługo!